Geburtstagstorte für alle

29.12.2016, 21:07 Uhr

Das Seniorenhaus Stainz beglückwünschte die Dezember-Jubilare.

Die monatlichen Geburtstagsfeiern zu Ehren der Jubilare sind im Seniorenhaus zu einer beliebten Einrichtung geworden. Dabei werden die Geburtstagskinder des Monats beglückwünscht, gleichzeitig sind aber alle Bewohner des Seniorenhauses zu Torte, Getränken und Kaffee eingeladen.Den Auftakt der Feier am vergangenen Donnerstag übernahm Johann Fabian mit seiner „Steirischen Harmonika“. Der – nachdem Heimleiterin Petra Theißl den Jubilaren die Glückwünsche ausgesprochen hatte – auch gleich ein allgemeines „Happy Birthday To You“, gefolgt von einem „Hoch soll’n sie leben“ anstimmte. Schön artig nach der Anzahl der Lebensjahre stellte sich anschließend Pflegedienstleiterin Isabella Antensteiner bei den Geburtstagskindern mit herzlichen Wünschen und einem Blumenstrauß ein. Wer waren diesmal die Geehrten? Rosa Wolf, Luise Reiner, Juliana Mittermaier, Josefa Koch, Raimund Koller, Roswitha Hake-Wasner und Rudolf Jessenko.Gut erholt präsentierte sich Rosa Wolf bei der Feier. „ A bisserl braucht‘s noch“, spielte sie auf ihren nahen „Hunderter an“. Wobei das Wichtigste ohnehin nicht die Zahl der Jahre, sondern die Gesundheit sei. Wie schaffte es Luise Reiner, so rüstig zu bleiben? „Fleißig arbeiten, dabei aber stets körperlich und geistig Bewegung bleiben.“ Auch gegen ein Achterl Rotwein am Abend sei nichts einzuwenden.„Es ist schön zu sehen, wie es den Bewohnern gefällt“, dachte Organisatorin Franziska Hiden mit Faschingsparty und Candlelight-Dinner bereits an das nächste Jahr.