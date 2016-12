"Gustl58" ist Geschichte, hier ein Dank und eine Vorschau

31.12.2016, 09:56 Uhr

August Schmölzer, Elisabeth Herunter und Walter Krainz schließen nach elf erfolgreichen Jahren die Inititive "Gustl58 Initiative zur Herzensbildung"



ST. STEFAN OB STAINZ. Vor elf Jahren haben Walter Krainz, Elisabeth Herunter und ich, August Schmölzer, mit "Gustl58 Initiative zur Herzensbildung" begonnen.Unser Motto lautete: Wir machen "DAS", solange wir Energie und Freude haben. "DAS" bedeutete:1. Junge Menschen in der Region im schulischen und außerschulischen Bereich zu unterstützen2. Menschen in der Region, die es nicht so gut getroffen haben wie wir, zu unterstützen und 3. Veranstaltungen in der Region zu organisieren, die die Kommunikation und das Zusammenleben auf toleranter und humaner Basis fördern.Michi Göri kam unterstützend dazu und später löste sie Maria Roloff hilfreich ab. Wir bekamen ein Büro, das von der Firma Hubmann, der Raiffeisenbank Schilcherland, den drei Gemeinden Gundersdorf, Greisdorf und St. Stefan ob Stainz, der Steiermärkischen Sparkasse und dem Tourismusverband gefördert wurde.Veranstaltungen wie die Fahrt des guten Willens, der Stainzer Gespräche und der Sizilianische Advent entwickelten sich zu Publikumsmagneten. Der jährliche Höhepunkt war wohl immer die Verleihung des Gustl 58 Preises geschaffen von Erwin Wurm und Michael Schröttner.Kontakte zu über 4000 Freunden und Unterstützern, auch über die Bundesgrenzen hinaus, machten uns Mut, immer wieder weiter zu machen, obwohl es auch manches Mal nicht einfach war.

Unser Grundsatz lautete: Helfen um des Helfens Willen und damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das hat manche Menschen verunsichert und Gerüchte, sowie Neid geschürt. Aber demgegenüber stand eine überwältigende Gemeinschaft an Freunden und Gleichgesinnten. Und so konnten wir über die Jahre an die 511.000,-- Euro sammeln und an bedürftige Menschen der Region weitergeben.Dafür möchten wir EUCH von ganzem Herzen danken!!! Eure Mithilfe, Eure Spenden, Eure Teilnahme an unseren Veranstaltungen hat dies alles ermöglicht und damit konnte vielen Menschen geholfen werden!!Nach elf schönen Jahren, in denen wir mit Euch einiges bewegen konnten, haben nun Elisabeth, Walter und ich beschlossen, die Gustl58 Initiative zur Herzensbildung mit 31.12.2016 zu beenden.Wir hatten viel Spaß und Freude, in dieser Zeit über die Initiative unseren Teil an einer humanen, toleranten Gesellschaft beizutragen und werden damit auch nach Ruhendstellung der Initiative sicher nicht aufhören! Jedoch verändert sich alles im Leben, entwickelt sich weiter, und so ist es auch mit den Interessen, Lebensmittelpunkten und -Zielen. Die Freude am Gemeinsamen mit so vielen Menschen wird uns aber über alle Veränderungen hinweg weiter verbinden.Mit der Errichtung der "Gemeinnützigen Privatstiftung Stieglerhaus" in St. Stefan ob Stainz wird ein neues Kapitel im Sinne der Toleranz und Humanität in der Region Schilcherland aufgeschlagen. Weg von einer sozialen Einrichtung entsteht ein Kultur-Begegnungs-und Veranstaltungszentrum in St. Stefan ob Stainz, das unabhängig von Gemeinde, Land, Bund, Ideologien und Glaubensrichtungen im Sinne der Aufklärung Platz für alle Menschen bieten wird.Die Umbauphase des ehemaligen Kaufhauses Stieglerhaus hat bereits begonnen und wir hoffen, im August 2017 mit einem großen Fest eröffnen zu können. Solltet Ihr Interesse haben, über office@stieglerhaus.at sind wir erreichbar.Eine Homepage ist in Arbeit und wird Euch früh genug über Veranstaltungen im Stieglerhaus informieren.Die "Fahrt des guten Willens" wird bleiben und von der Stieglerhaus Gemeinnützigen Privatstiftung mit einigen Veränderungen weiterhin durchgeführt werden.Wir danken Euch noch einmal ganz herzlich für Euer Vertrauen, Eure Unterstützung, Eure Empathie in den letzten elf Jahren und wünschen für 2017 Gesundheit, Glück und Erfolg.Euer GustlElisabeth und Walter