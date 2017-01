Hilfe für Mütter, Familien und für pflegende Angehörige

25.01.2017, 23:17 Uhr

Zu Jahresbeginn hob der Sozialverein Deutschlandsberg "Gemeinsam Wachsen" und die "Pflegedrehscheibe" aus der Taufe.

DEUTSCHLANDSBERG. "Mit diesem Projekt leisten wir im Bezirk Deutschlandsberg österreichweit Pionierarbeit", betonte Josef Steiner in seiner Funktion als Obmann des Sozialvereines Deutschlandsberg, der gemeinsam mit Franz Lindschinger, Obmann-Stv. des Sozialhilfeverbandes, die neue Initiative "Gemeinsam wachsen - frühe Hilfen Bezirk Deutschlandsberg" vorstellte. Sogar die Folder dazu lagen druckfrisch auf dem Tisch.

Kostenfrei und unbürokratisch



Alles freiwillig und vertraulich



Hilfe in alltäglichen Situationen



Ein Zuckerl als Bonus

Die Pflegedrehscheibe dreht sich

Keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung



Keine Frage soll offen bleiben

Synergien gut genutzt



Breit gefächertes Angebot

"Auszeit Demenz-Woche"

Anfang des Jahres hat der Sozialverein Deutschlandsberg 100.000 Euro in die Hand genommen, um in Kooperation mit "Rettet das Kind" Steiermark ein spezielles Angebot für Familien aber auch für alleinerziehende Mütter von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren ins Leben zu rufen - und das unbürokratisch und kostenfrei. "Das Angebot richtet sich aber auch schon an Frauen während der Schwangerschaft", betont Petra Birchbauer als Projektleiterin "Gemeinsam Wachsen" und ergänzt: "Wir wollen damit Familien niederschwellig und vertraulich bei den Herausforderungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein unterstützen, bevor sich bei Kindern im Kindergartenalter oder in derSchule krankhafte Entwicklungen bemerkbar machen.""Das Angebot ist natürlich auf freiwilliger Basis", ergänzt Steiner.Und worin besteht die Pionierarbeit?"Das Basisiangebot wird nicht nur Familien in außerordentlichen Situationen sondern allen Familien angeboten", so Steiner, der auf Gynäkologen, Kinderärzte, Hebammen, Krankenkassen, die Gebärstation des Krankenhauses, auf Kinder- und Jugendhilfeträger sowie auch auf Gemeinden, die über Schwangerschaften, Geburten und Neugeborene informieren, als Vernetzungspartner setzt."Das Basisisangebot umfasst sechs Beratungen sowie auch Hausbesuche von Familienbegleiterinnen, die zu Themen wie Pflege und Gesundheit des Säuglings bzw. Kleinkindes informieren", so Susanne Sackl als Projekt- und Bereichsleiterin von "Gemeinsam wachsen".Steiner: "Stellen Sie sich vor, es gibt Mütter, die nicht einmal wissen, wie man ein Baby wickelt. Da fehlt eben oft der Zusammenhalt, wie es ihn früher in Großfamilien gegeben hat."Das Basisangebot reicht aber weiter bis hin zur Begleitung zu weiterführenden Unterstützungsangeboten. "Diese Lotsenfuktion ist wichtig bei Wegen zu Ämtern, diversen Anträgen, Eltern-Kind-Angeboten, finanzielle Leistungen im Bezirk u.a. Und vor allem zur Weitervermittlung von Familien in belastenden Lebenssituationen.Mütter bzw Eltern, die von diesem Angebot Gebrauch machen, erhalten nicht nur ein Schmusetuch oder einen Schmuse-Delphin als Geschenk (finanziert von den Gemeinden): "Wenn jemand eine bestimmte Zahl von Informationen und Beratungen annimmt, gibt es als Anreiz ein Sparbuch oder Gutscheine - die Höhe ist allerdings noch nicht fixiert", betont Josef Steiner, der auch auf die Außenstellen in Stainz (oberhalb Secura) und in Eibiswald (Perisutti Pflegeheim) hinweist.Ebenfalls mit Anfang Jänner ist die "Pflegedrehscheibe" als weiteres Unterstützungs-Instrument für Menschen und Familien in schwierigen Situationen in den Bezirken Deutschlandsbeg und Leibnitz angelaufen.Die Pflegedrehscheibe ist ein Leaderprojekt gefördert von EU, Bund und Land Steiermark, das der Sozialverein gemeinsam mit dem Leader Schilcherland und Leader Südsteiermark als Kooperationsprojekt zwischen Leibnitz und Deutschlandsberg eingereicht hat. "Die Pflegedrehscheibe ist somit eine neutrale Beratungsstelle für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige im Bezirk", so Steiner. Auch hier ist Vernetzung angesagt, mit den mobilen Diensten ebenso wie mit der Entlassungskoordinatorin im LKH Deutschlandsberg u.a."Ziel ist, rund um das Thema Pflege, Betreuung und Demenz kostenlos Informationen weitergeben zu können", erklärt Josef Steiner dieses im Vorjahr in Graz eingeführte Pilotprojekt, das über die Sozialhilfeverbände Deutschlandsberg und Leibnitz jetzt auch in den beiden Bezirken umgesetzt wird. Geleitet wird das Projekt von DGKP Margareta Böcksteiner, die allerdings zum Zeitpunkt des Pressegesprächs auf Fortbildung war."Das für die Bevölkerung kostenlose Angebot findet in Form einer Beratung in den Büros oder vor Ort als Hausbesuch bei Betroffenen statt", erklärt DPGKS Renate Temmel für die Pflegedrehscheibe Deutschlandsberg und Leibnitz.Das Angebot umfasst Themenbereiche von Fragen rund um Pflegegeld, Hilfsmittelversorgung und Wohnraumanpassung im häuslichen Umfeld über Entlassungsmanagement nach dem Krankenhausaufenthalt und Essenszustelleng bis hin zu Hauskrankenpflege, mobile Dienste, Heimhilfe, 24-Stundenbetreuung und vieles mehr."Die Betroffenenen sollen so lange als möglich zu Hause bleiben können. Dabei soll diese Situation den Angehörigen erleichtert werden. Erst wenn gar nichts anders mehr in Frage kommt, wird eine Übersiedelung in ein Pflegeheim angedacht", so Temmel. "Steiner: "Die Pflegedrehscheibe ist keine Konkurrenz sondern eine wesdentliche Bereicherung für alle mobilen Dienste und für alle, die in dem Bereich Pflege aktiv sind."Um den Synergie-Effekt optimal zu nutzen, sind die Demenzservicestelle und die Pflegedrehscheibe als zusätzliches Angebot eine Stelle. "Die Damen in der Pflegedrehscheibe haben ein enormes Wissen aus ihrer Praxis im Pflegebereich, das eine wichtige Bereicherung für die Demenzservicestellen ist", so PH Manuela Künstner als Leiterin der Demenzservicestelle.Gemeinsam mit der Demenzservicestelle und dem Erzählcafe, das jeden ersten Freitag im Monat in der Brunnenstube in Deutschlandsberg angeboten wird, sowie jeden ersten Montag im Monat im Gemeindesaal von Gamlitz, stellt der Sozialverein ein umfassendes Angebot für Demenzkranke und Menschen in Pflege und vor allem für deren Angehörige bereit. "Man muss keine Demenz haben, um das Erzählcafe zu besuchen. Jeder ist willkommen, auch Menschen, die einsam sind und sich hier einbringen möchten. Hier haben alle Gefühle und Bedürfnisse in einer gezielten Gesprächsführung Platz", so Künstner, die sich derzeit in Ausbildung zum Diplomsozialbetreuer in der Altenarbeit befindet und ergänzt: "In Koopertion mit der Alzheimer-Akademie Bad Ischl bieten wir gemeinsam eine Fort- und Weiterbildung zum MAS Demenztrainer. Derzeit findet einmal im Monat ein derartiger Kurs statt."Neu seit dem Oktober 2016 ist auch die "Auszeit Demenz-Woche", ein Koopertionsprojekt des Sozialvereines Deutschlandsberg und der Caritas Schule Graz Ausbildungszentrum für Sozialberufe im Bereich Demenz. "Alle Teilnehmer, die im Vorjahr dabei gewesen sind, haben sich bereits wieder angemeldet", freut sich Künstner.Dabei gestalten Fachsozialarbeiter mit Schwerpunkt Altenarbeit gemeinsam mit den Morbus Alzheimer Demenz-Trainern eine erholsame aber auch erlebnisreiche Woche mit großem Freizeitangebot.Anlaufstelle Deutschlandsbeg und Terminkoordination für HausbesucheUnterer Platz 7b, 8530 DeutschlandsbergTel.: 03462/21172 oder 0676/844 221 200Mail: gemeinsam.wachsen@sozialverein-deutschlandsbeg.atwww.sozialverein-deutschlandsberg.atUnterer Platz 7c, 1. Stock (Stiege Süd) 8530 Deutschlandsberg, Tel.: 03462/6747Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 9 bis 16 Uhr, Mittwoch von 12 bis 16 Uhr, Donnrestag von 9 bis 17 Uhr.Um telefonische Voranmeldung wird ersucht. Termine finden auch außerhalb der Öffnungszeiten statt.E-Mail: gemeinsam.wachsen@rettet-das-kind-stmk.atUnterer Platz 7b, 8530 DeutschlandsbergTelefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag je von 9 bis 13 UhrPflegehotline: 0664/22 702 22Demenzservicestellen-Hotline: 0664/22 702 44pflegeberatung@sozialverein deutschlandsbeg.atpflegedrehscheibe@sozialverein-deutschlandsberg.atSozialverein Tel.: 03462/21172Hausbesuche sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.