Impulstag – von Frauen für Frauen

Ein umfangreiches Programm im Stainzer Dachbodentheater.

Die Aktivitäten des Benefizvereins Frauen für Frauen sind hinlänglich bekannt. Das ganze Jahr über sind sie im Einsatz, die Not von benachteiligten Familien, Frauen oder Kindern zu lindern. „Wir helfen unbürokratisch und sofort“, verrät Obfrau Silvia Sonnleitner, dass die eingelangten Spenden zu 100% verteilt werden.

Für Samstag, den 4. März, hat sich der Verein bei freiem Eintritt ein Ganztagesprogramm für Frauen einfallen lassen. „Da ist wirklich für jede Besucherin etwas dabei“, hält das Frauen für Frauen-Team Information in Form von Vorträgen für viele Lebensbereiche parat.

10 Uhr Klangreise mit Dagmar Tranninger

10-10.30 Uhr Impulstisch von Numerologin Sonja Klöckl

11 Uhr Inputs zur Selbstverteidigung mit Dr. Christa Schimpel

12.30 Uhr Mittagstisch mit Kräuterpädagogin Bibiana Schitter

13.30 Uhr Entspannt durch den Alltag mit Christine Neumann

14 Uhr Anleitung in Sachen Liebe, Buchpräsentation von Leopold Zillinger

16 Uhr Lachyoga als Medizin von Silvia Gaich

17 Uhr Klatsch den Traumprinz an die Wand: Lesung von Sandra Schönthal

ganztägig Ausstellung Astwerk Holz und Schmuck.

Den Abschluss bildet das Benefizkonzert der Musikgruppe „Westwind“, einem Urgestein des Austropop, das seit beinahe vierzig Jahren seine Fans begeistert.