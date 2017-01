Kabarett mit Martin Kosch in Frauental

Kabarettist Martin Kosch gastiert mit seinem Programm "Mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen" am Samstag, dem 14. Jänner um 20 Uhr in der Bluegarage Frauental.

Worum geht es? Der Grazer Wuchtelkaiser Martin Kosch beleuchtet den größten Feind des Menschen: Den inneren Schweinehund! Dieser fiese Zeitgenosse lässt uns lieber chipsessend und biertrinkend vor dem Fernseher „dschungelcampen“ als Biohumus kauend in der Yogastunde das innere Chi finden! Er ernährt sich von faulen Ausreden, leckeren Kalorienbomben und sein Lieblingsplatz ist die Couch! Ein Triathlon der Bequemlichkeit! An diesem Abend werden sie herzhaft lachen und staunen. Sie bekommen zahlreiche Tipps, die ihrem Schweinhund gar nicht gefallen werden. Überwinden sie ihren inneren Schweinhund und schauen sie sich das an! Kosch statt Couch!



Infos und Karten: 0664/3072695