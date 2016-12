Kindergarten Stainz als Adventbasar

17.12.2016, 10:30 Uhr

Die Kinder boten Selbstgebasteltes zum Verkauf an.

Adventmärkte allenthalben, warum nicht auch im Kindergarten. Leiterin Anna Haar und ihre Pädagoginnen und Betreuerinnen hatten den Kindergarten am vergangenen Freitag zu einem Treff für Kinder, Eltern und Bekannte umgestaltet. „Unser Ziel ist auch“, so Stefanie Grill, „zum Zusammensitzen, Reden und Gedankenaustausch einzuladen.“Im Mittelpunkt standen aber die von den Kindern mitproduzierten Utensilien, die an den Verkaufsständen feilgeboten wurden. Bedruckte Sackerl, bemalte Schalen aus Beton, bunte Kalender, Baumschmuck und ausgeschnittene Sterne wechselten im Nu den Besitzer. „Der Erlös“, erläuterte Karin Orthaber, „kommt in die Materialkasse.“ Wobei Spenden für die vorbereiteten Kekse und Getränke gerne angefügt wurden.In erster Linie waren es die Schulkinder in spe, also die älteste Gruppe im Kindergarten, die sich in die Vorbereitung und Durchführung einbrachten. Das war auch der Besuchsgrund für Eva Albrecher-Mayr, die gerne zum Adventmarkt kam. „Der Ablauf ist total nett“, meinte die Volksschuldirektorin, mit dem Kontakt zur Schule nicht früh genug anfangen zu können. Auf einen Sprung kam auch Bürgermeister Walter Eichmann vorbei. „Es ist jedes Mal reizend“, bewunderte er die Fingerfertigkeit der kleinen Kunsthandwerker.Für einen guten Zweck, wie Carina Ortner – selbst noch ohne Nachwuchs, aber von einer Freundin „angeheuert“ - anmerkte, kommt man schon gerne einmal in den Kindergarten. „Unser Samuel ist in der blauen Gruppe“, war das Vorbeischauen für Papa Georg Lukas und Oma Ilse Weber eine Selbstverständlichkeit. Zumal der Junior schon seit Tagen auf einen Besuch gedrängt hatte.