Koglfest der FF St. Ulrich

Die Freiwillige Feuerwehr ST. Ulrich i. Greith lädt wieder zum Koglfest in die Rudnerhalle ein!

Am Samstag dem 17. September sorgt zuerst das Trio Musi +3 für zünftige Klänge und danach werden Die Edlseer die Rudnerhalle so richtig einheizen! Das Power Deejay Team legt in der Disco auf. Einlass ist ab 20:00 Uhr und Beginn um 21:00 Uhr.



Karten gibt es bei allen FF Mitgliedern sowie in Südweststeirischen Raiffeisenbanken.

Die FF St. Ulrich mit HBI Friedrich Farnleitner und OBI Klaus Oswald freut sich auf Ihr Kommen!