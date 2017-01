Konzert-Highlight in der Bluegarage Frauental

Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher in der Bluegarage in Frauental am Freitag, dem 17. Februar um 20 Uhr: "Susanne Plahl & The Lightning Rod" katapultiert den Spirit von Janis Joplin und Kozmic Blues in unsere Zeit. Erdiger Blues trifft auf 60er Rock und wird von souligen Balladen ergänzt. Mrs. Plahl hat keine Berührungsängste vor ihren Vorbildern und präsentiert ihr Programm mit Intensität und leidenschaftlicher Hingabe. Neben einem vielseitigen Programm aus eigener Feder schmückt sie sich auch mit fremden Federn - Stichwort: Steve Ray Vaughan meets Howlin' Wolf.

Karten: 0664/3072695