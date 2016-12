Landwirtschaftskammer im Info-Modus

15.12.2016, 21:15 Uhr

Vollversammlung in Stainz: Oberst Johannes Eisner als Referent.

"Heute haben wir lauter Ehrengäste", hieß Kammerobmann Christian Polz die Delegierten willkommen. Um anschließend gemeinsam den jüngst fertiggestellten Trailer über das Schilcherland anzuschauen. "Wir wollen mit Emotionen Appetit machen", erklärte Franz Deutschmann (Gutes vom Bauernhof) die Zielsetzung.Auf die aktuellen Ereignisse ging Kammersekretär Michael Temmel ein. "In Österreich fallen 600.000 Bescheide", informierte er über den Stand der laufenden Einheitswertfeststellungen. Ebenso befasste er sich mit den Mehrfachanträgen, Nachbaulizenzen, Frostentschädigungen und der Fruchtfolgeregelung. "Deutschlandsberg war Vorreiter", freute er sich über die 9001-Zertifizierung der Bezirkskammer."Uns geht es um ein reales Bild der Bauernschaft", stellte Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch die Aktivitäten der Frauen in der Landwirtschaft vor. Auch sie sprach von der Emotion als wichtigem Element, auf den etwa im Facebook-Auftritt gesetzt werde. Ihr Hauptanliegen: dem Konsumenten den Wert der bäuerlich produzierten Lebensmittel vermitteln.Mit einem Zahlenwerk stellte Christian Polz den Bezirk Deutschlandsberg mit 86.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, 3.000 Landwirtschaftsbetrieben und 4.000 ha Mais als bevorzugter Frucht vor. Die gute Nachricht: "Im 4. Quartal 2016 wird der Sozialversicherungsbeitrag für Bauern um 53% reduziert."Als "Bonus" für die Delegierten hatte der Bezirksobmann einen Vortrag von Oberst Johannes Eisner organisiert. Leidenschaftlich zeichnete der Offizier den Weg des Bundesheeres nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, nach dem Landesverteidigung vermeintlich überflüssig war, bis zu den aktuellen Bedrohungen wie Terrorismus, Arm/Reich-Schere oder Völkerbewegungen nach."Jetzt ist das Bundesheer auf einmal wieder etwas wert", sah er die Installierung des neuen Verteidigungskonzeptes als den richtigen Weg. Was trotz allem nicht verloren gehen dürfe: die Erdung der Menschen.Viel Applaus zum Abschluss: Alt-Bezirksobmann Karl-Heinz Knass, Maria Ruhhütl, die frühere Bezirksbäuerin und Fachschul-Direktor Franz Mörth wurden für ihr erfolgreiches Wirken mit der Kammermedaille in Silber bzw. Bronze ausgezeichnet.