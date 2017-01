07.01.2017, 07:51 Uhr

Mit Geländewagen in Gressenberg abgestürzt

Eine 59-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg stürzte mit ihrem Geländewagen auf einem Weg von der Weinebene zur Grillitschhütte ab. Sie erlitt ebenso wie ihre 60-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Oberwart Verletzungen unbestimmten Grades.



Die Pkw-Lenkerin war mit ihrem Geländewagen auf dem eisigen Schotterweg ins Rutschen gekommen und stürzte mit ihrem Fahrzeug etwa 150 Meter in einen Graben ab, wobei sich der Geländewagen mehrmals überschlug.

Der Unfall wurde von einem 51-Jährigen Fahrzeuglenker wahrgenommen, der vor der 59-Jährigen mit einem Kleintransporter ebenfalls in Richtung Grillitschhütte fuhr.

Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte durch Angehörige der Bergrettung Schwanberg, die im Schigebiet Weinebene Pistendienst verrichteten.

Die 60-jährige Frau wurde mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.

Die 59-jährige Verletzte wurde vom Notarztteam Deutschlandsberg in das LKH Deutschandsberg eingeliefert.

Am Geländewagen entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr Glashütten geborgen.

Am Einsatz waren 30 Angehörige der Feuerwehren Glashütten, Trahütten und Deutschlandsberg, acht Angehörige der Bergrettung Schwanberg und drei Polizisten beteiligt.

Der Einsatz wurde durch starken Wind bei Temperaturen von Minus 16 Grad Celsius erschwert.

Gefällt mir