Nikolaus und Klaubauf beim Rüsthaus Preding

09.12.2016, 16:24 Uhr

Bereits zum 23. Mal ist der Nikolaus mit seinen finsteren Genossen zum Rüsthaus in Preding gekommen.



Geschenke für die Kleinen, Glühwein für die Großen

PREDING. Es zählt schon zur Tradition in Preding, das Nikolaus- und Krampusfest der Freiwilligen Feuerwehr. Es fand heuer bereits zum 23. Mal statt. Hunderte Kinder, Jugendliche und auch “große Kinder“ tummelten sich am 6. Dezember von dem Feuerwehrhaus und warteten gespannt auf das Eintreffen des Nikolaus. Kurz nach 18 Uhr traf der Nikolaus begleitet von der Feuerwehrjugend am Vorplatz des Feuerwehrhauses ein. Im Schlepptau hatte er auch gruselige Gesellen mitgebracht: Die Krampusse durften natürlich auch nicht fehlen.Während sich die “großen Kinder im Feuerwehrhaus Tee und Glühwein gönnten, verteilte der Nikolaus kleine Geschenke an die Kleinen.HBI Fritz Sundl, dankte bei seiner Begrüßungsrede den vielen Gönnern die dieses Fest für die Kinder möglich machen.