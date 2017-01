Offene Tür an der Polytechnischen Schule Stainz

24.01.2017, 20:10 Uhr

Die Schüler brachten den Besuchern ihren "Arbeitsplatz" näher.

„Was man anfängt, soll man unbedingt fertig machen“, konfrontierte Poly-Direktor Günther Muhri die Schüler und Eltern eingangs mit einer starken Ansage. Denn: Ohne abgeschlossene Ausbildung ist es in der heutigen Arbeitswelt schwer. Er präsentierte die Polytechnische Schule als gute Vorstufe für einen Berufseinstieg. „Sie suchen sich die besten Schüler aus“, verriet er, dass fast wöchentlich renommierte Betriebe auf Personalsuche in der Schule sind.Was bietet das klassische Poly? Eine gediegene Ausbildung für alle, die einen Beruf erlernen wollen. Angeboten werden die Fachbereiche Elektrotechnik, Metall, Bau/Holz und Handel/Büro/Tourismus, die mit je sechs Werkstattstunden ausgestattet sind. Dazu gesellen sich vier bis fünf berufspraktische Wochen in ausgesuchten Betrieben. Als Besonderheit ist das Job Colleg anzusehen, das Schülern des 10. Schuljahres offensteht, die noch keinen Lehrplatz gefunden haben. Ganz besonders wies er auf die Orientierungsstufe hin, die als Basis gilt für die Lehre mit Matura oder den Besuch einer weiterführenden Schule.Auf die Einleitung folgte der Rundgang durch das Haus, wo die Schüler in den Klassenzimmern und Werkstätten ihren „Arbeitsplatz“ zeigten und beschrieben. Von Angebot, Nachfrage und dem Aufbau einer Tastatur war da zu hören, es wurde aber auch ein Kreditgespräch simuliert. „So musst du dich hinstellen“, zeigte ein Schüler des Fachbereichs Metall, wie die Feile richtig gehandhabt wird. Im Fachbereich Elektrotechnik wiederum ging es um Schaltkreise, Grundschaltungen und elektronische Stundenpläne..