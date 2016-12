Open Air des Musikvereins Stainz als Publikumsmagnet

08.12.2016, 21:22 Uhr

Als Gäste wirkten der Singkreis Stainztal und die „Stainzer Young Voices“.

Der Auftakt des Konzerts war klarerweise dem veranstaltenden Musikverein vorbehalten. Cantique de Noël (Weihnachtslied) von Adolphe Adam hatte Kapellmeister Gottfried Spirk als schwungvollen Beginn ausgesucht. Danach waren aber schon die „Stainzer Young Voices“ an der Reihe. Seit vier Jahren gibt es den dreißigköpfigen Kinderchor, der vorwiegend bei kirchlichen Auftritten zu hören ist. Beim Open Air ließen die Leiterinnen Sandra Fuchs und Corina Spieler ihre Schützlinge von Weihnachten träumen, wie es damals war.Die frühere Zeit sprachen auch die Moderatorinnen Lisbeth Jud und Heike Seiner-Treffler an: Es war schon einmal, lang ist’s her, da war weniger ganz einfach mehr! Für den knapp dreißig Jahre jungen Singkreis Stainztal galt diese Formel nicht, er gab auch an diesem Abend sehr viel her. Er zeigte, dass man sich der Vorweihnachtszeit auch mit einem Jodiri (Adventjoder von Lorenz Maierhofer) annähern kann. Leiter Franz Ganster nutzte die Begrüßung, um zum Singkreis-Konzert am 16. Dezember nach Stainztal einzuladen.Auch eine Premiere hatte das Open Air zu bieten. „Wir sind ab 2017 buchbar“, stellte Ignaz Seiner die neu formierte Big Band Stainz vor, die ihre Gründung dem Zusammensitzen nach den Proben verdankt. Rudolph, The Red Nosed Reindeer, konnte sich jedenfalls von der Qualität der Interpreten ein wunderbar rotnasiges Bild machen. Wunderbar schließlich auch der Ausklang mit einem Happy Winter Holiday-Medley, das schwungvolle Weihnachtslieder aus der ganzen Welt zu einem weihnachtlichen Strauß zusammenband.