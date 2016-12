Pferdesegnung in Stainz

26.12.2016, 20:09 Uhr

eine zufriedene Organisatorin Astrid Fuchs.

In der Messe hatte Pfarrer Franz Neumüller vom Heiligen Stephanus als erstem Märtyrer der Katholischen Kirche gesprochen. Auf dem Platz Eingang Bründlwald versammelten sich indes an die zwanzig Reiter mit ihren Pferden, um den Segen ebendieses Heiligen zu empfangen.Den Auftakt zur Feier besorgten die Jagdhornbläser St. Hubertus aus Deutschlandsberg unter der Leitung von Hornmeister Franz Legenstein, bevor der Pfarrherr Reiter und Besucher willkommen hieß. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, betonte er, dass die Reiter überzeugt seien vom Beistand Gottes. Es sei die besondere Beziehung der Pferdebesitzer zu Gott, warum um den Schutz für Pferde und Reiter gebeten werde.Nach der Lesung von Jara Gutjahr rief der Pfarrer die Heiligen zum Schutz vor Krankheit und Gefahr an. „Die Pferde sollen Freunde sein für den Menschen“, ließ er Denise Katritschenko und Marlene Steiner in der Folge die Fürbitten vortragen. Danach spendete er allen Tieren und Menschen den Segen, während die Pferde mit Brot gestärkt wurden. Eine Stärkung konnten auch die Besucher zu sich nehmen: Die Organisatoren hatten für Tee, Glühwein und Weckerl gesorgt.„Viele haben nachgefragt, ob es die Pferdesegnung wohl gebe“, war Organisatorin Astrid Fuchs erfreut über die – Facebook sei gedankt - große Zahl an Pferden und das Engagement der Mithelferin rund um Andrea Taucher. Mitten im Pulk war Kerstin Wegl mit ihrem Warmblut Shakira. „Es braucht viel Bewegung“, ließ sie wissen, dass sie zwei bis drei Mal in der Woche ausreitet.