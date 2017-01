Preisschnapsen nach Oswalder Art

16.01.2017, 18:49 Uhr

Preisschnapsen der SPÖ Eibiswald mit vielen Siegern und BR Hubert Koller

EIBISWALD. SPÖ Eibiswald: Preisschnapsen mit vielen Siegern und BR Hubert KollerSehr gut besucht war das Preisschnapsen der SPÖ Eibiswald in der Mehrzweckhalle St. Oswald/Eibiswald. Für die Schnapserfreunde und Bummerlkönige, darunter auch 10 Damen, wurden wieder wunderschöne Preise (Geschenkkörbe, Gutscheine und Waren- und Sachpreise) und ein Preisgeld in der Höhe von 700 Euro vorbereitet. Nach den Grußworten des WVM Werner Zuschnegg erfolgte der Startschuss für das Schnapsen. Nach vielen spannenden Runden, wo Herzdame, As und Co in gemütlicher Atmosphäre ständig ihre Besitzer wechselten, konnten Turnierleiter Gerhard Koinegg und GR Thomas Golob folgenden Endstand bekannt geben:

1 Johann Roßmann2 Hubert Podestschnig3 Franz Polanz4 Heribert Weinberger5 Christian Koch6 Othmar Gross7 Norbert Gutschi8 Mario Jatschitsch9 Hilde Knappitsch10 Michael WallnerHans Jürgen Herzog und Josefine Brutti holten sich aufgrund der Platzierungen die weniger begehrten „Brezen“.Ein großes Dankeschön ergeht an GR Thomas Golob, Gerti und Othmar Gross für die tolle Organisation, sowie an den umsichtigen Turnierleiter Gerhard Koinegg. Das Team der SPÖ Eibiswald bedankt sich auch herzlichst bei allen Teilnehmer/innen und bei den Sponsoren, insbesondere bei Bundesrat Hubert Koller, Vizebürgermeister Andreas Thürschweller, Tankstelle Andrea Golob, Versicherungsmakler Helmut Hochnegger, Versicherungsbüro Manfred Raunjak sowie GR Erich Brauchart.