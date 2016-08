30.08.2016, 12:33 Uhr

„Sich gemeinsam stärken“ in Groß St. Florian

Unter dem Motto sich gemeinsam stärken hat die Landjugend Gr. St. Florian die Hitzewelle in vollen Zügen ausgenutzt. Am Sonntag, dem 28. August 2016 veranstalteten wir eine Sommerolympiade mit fünf verschiedenen Stationen. Die Mädels und Burschen bewiesen sich unter einander im Gummistiefel weitschießen, Sackhüpfen, Eier-Lauf mit Hindernis Parcours und beim Dosen schießen. Die Kraft unsere Landjugendmitglieder wurde dann zu guter Letzt beim Strohballen weitwerfen auf die Probe gestellt. Da die Hitze teilweise nicht mehr auszuhalten war, mussten wir uns im Zuge einer Wasserbombenschlacht abkühlen. Wir danken allen Mitgliedern, die mit dabei gewesen sind, dass sie wieder so viel Power und Energie gezeigt haben. Jetzt müssen wir unsere Kräfte wieder sparen, für unser Oktoberfest am 01. Oktober in Gr. St. Florian.

