Stainzer Adventzauber nach Kärntner Art

04.12.2016, 21:18 Uhr

Silvio Samoni, die „Goldene Stimme vom Wörthersee“, präsentierte seine Weihnachtsshow.

Star des Abends – und da konnte man den musikalischen Event drehen wie man wollte – war eindeutig Silvio Samoni. Nicht umsonst wurde der 2. Stainzer Adventzauber in Rassach mit Silvio-Samoni-Weihnachtsshow übertitelt. „Sie haben die richtige Wahl getroffen“, spielte der Star, der von Villach aus den deutschsprachigen Schlagerraum eroberte, auf die Kür des Bundespräsidenten an, „Sie sind zu mir gekommen.“Die „Kärnten Kids“ blieben im heimischen Sprachraum, wenngleich sie beim (mehrmaligen) Verteilen eines Geschenks nicht ganz so linientreu waren: Ein Geschenk für Groß und Klein, nur von Herzen muss es sein! In der Figur des Weihnachtmannes war wie im Vorjahr Manfred Tisal zu sehen. Wölch’n Akzent denn seine Frau spreche, wurde er gefragt: „Sie kummt vom Glühweinstond.“Ein hohes Niveau brachte der Block mit Sängerin Verena Hiebler und Philipp Fink (Klavier, Gitarre) in das Programm ein. „Sie mog’s gern klassisch, er mehr jazzig“, kündigte Tisal das begabte Duo an, das durch seine Darbietung das Publikum zum Schwärmen brachte.So viel steirischer Beitrag erforderte offensichtlich eine Korrektur, die Silvio Samoni mit seinem Kärntner Chorensemble in Kärntner Tracht zelebrierte. Doch halt: Verena Hiebler ließ sich beim Kalenderlied nicht vertreiben, erst bei „Hiatz is da raue Winta do“ oder „dem Advent ols leichtendem Liacht in da Nocht“ wurde es dann eindeutig Kärntnerisch.Vor der Pause hatten noch Sängerin Niddl und David Pross (Gitarre) ihren fetzigen Auftritt. Ihr „Dreaming Of White Chistmas“ und das „Santa Claus Is Coming In Town“ verleitete das Publikum zu rhythmischem Mitklatschen.Und nach der Pause? Da durfte die Besucher alle ihre Lieblinge noch einmal sehen und hören.