Sumsi lud zum Kinderfasching

05.02.2017, 11:44 Uhr

Als Wohltat für das an karnevalistischen Höhepunkten arme Stainz kann man den Kinderfasching bezeichnen, zu dem die Raiffeisenbank Lieboch-Stainz am vergangenen Samstag in die Sporthalle lud.Zu Recht: Das Angebot für Kinder und Begleitpersonen konnte sich sehen lassen. „Das Mitmachen ist nicht schwer“, verwies Jasmin Fabian auf den Spiele-Stationenbetrieb mit Wurfspiel, Maskengestaltung und Sackhüpfen, bei denen es als Danke für das Mitmachen einen Luftballon und eine Sumsi-Haube gab. Daneben lud Sumsi höchstpersönlich zu Tanzspielen ein oder posierte mit den Kindern bei der Fotowand für ein Erinnerungsbild. Und die Verpflegung? Da war ausreichend für Getränke und Faschingskrapfen gesorgt. Derart gestärkt war das ausgelassene Hüpfen zu den Rhythmen von DJ Gabriel Lipp in der Luftburg ein echtes Kinderspiel.Einen großen Anklang fand das Gewinnspiel, zu dessen Teilnahme einzig das Einwerfen einer Namenskarte notwendig war. Die Preise waren ergiebig: Für Anna-Katharina Klement gab es einen originalen Marcel-Hirscher-Rennhelm, Klara El Shabba, Magdalena Kohlbacher, Tiana Marchl und Johanna Suppan konnten sich über Freikarten beim Flascherlzug, einem Kooperationspartner von Raiffeisen, freuen.Wie fanden die Prinzessinnen, Cowboys und Piraten das Faschingsfest? „Das macht richtig Spaß“, freute sich Beauty Adu, erstmals mitfeiern zu können. Im futuristischen Doppelpack traten die Zwillinge Nico und Leon Rohlfing auf: als „Stormtroopers“ aus dem Film Star Wars.