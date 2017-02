Tag der offenen Tür an der NMS Groß St. Florian

08.02.2017, 12:50 Uhr

Vor kurzem hat man alle Schülerinnen und Schüler der vierten Schulstufe der Volksschulen Groß St. Florian, Wettmannstätten, Stainztal, St. Andrä-Höch und Rassach mit ihren Klassenlehrerinnen zum Tag der offenen Tür an die Neue Mittelschule Groß St. Florian eingeladen.

GROSS ST. FLORIAN. Voller Erwartung konnten zahlreiche Kinder, aber auch interessierte Eltern, einen Einblick in den Schulalltag eines NMS-Schülers gewinnen. Nach einem großartigen musikalischen Empfang und der Begrüßung durch Direktor Guntram Kehl wurden die Gäste von den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen durch das Schulhaus geführt. Im Turnsaal lebten die Kinder im Stationenbetrieb ihre Begeisterung für sportliche Aktivitäten aus. Aber auch bei anderen spannenden Stationen wie etwa im Physiksaal konnten sich alle aktiv beteiligen.

Die Schwerpunkte

Besonderes Augenmerk legte man auf das Vorstellen der verschiedenen Schwerpunkte: Cook & Move, Fit for Europe (Englisch und Spanisch), Informatik plus und GeoTech. Des Weiteren konnten sich die Besucher ein Bild davon machen, wie Unterricht durch den Einsatz moderner Medien wie z.B. mit Tablets interessant und spannend gestaltet wird.Die Cook & Move-Gruppe der dritten Klassen sorgte in angenehmer Atmosphäre in der Schulküche für die Bewirtung der Gäste.