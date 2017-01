"The Monsta Voicepack" in der Bluegarage

Am Freitag, dem 13. Jänner um 20 Uhr gastieren "The Monsta Voicepack" mit ihrem Swing-Konzert in der Bluegarage Frauental.

Was erwartet Sie? Steff Kotter & The 4 Monsta Singers, namentlich Marina Zettl, Gregor Bischops, Lena Mentschel und Heli Haas, präsentieren sich in der kleinen extra feinen Unplugged - Besetzung. Jeder ist für sich eine musikalische Persönlichkeit, das Programm ist so vielfältig wie die Band selbst. Mit ihrem swingenden Wind der Begeisterung stecken sie ihr Publikum an und drehen den Adrenalinspiegel hoch. Gänsehautfeeling und Beinekribbeln garantiert!



Infos und Karten: 0664/3072695