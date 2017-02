13.02.2017, 11:48 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler backen derzeit in unseren landwirtschaftlichen Fachschulen fleißig an Lebkuchenherzen für Special Olympics, so auch an der Fachschule Schloß Frauenthal.



Besondere Herzen für besondere Sportler

DEUTSCHLANDSBERG. Unter dem Motto „Heartbeat for the world“ finden von 14. bis 25. März 2017 die Special Olympics World Winter Games statt.Dehalb wird jetzt in den heimischen Fachschulen fleißig der Kochlöffel geschwungen, um liebevoll verzierte Lebkuchenherzen herzustellen.Auch den Schülerinnen und Schülern der Fachschule Schloß Frauenthal ist es ein großes Anliegen, diese besonderen Athleten sowie Trainer aus 110 Nationen mit echt steirischen Lebkuchenherzen zu begrüßen. "Die jungen Leute haben dabei 25 kg Mehl zu 300 Stück Lebkuchenherzen verarbeitet und in Handarbeit liebevoll verziert", so Sabrina Koroschetz, MSc.