Volksschule Eibiswald in Bewegung

03.02.2017, 14:53 Uhr

Junge Judokas im Kimono und Wurffieber

Die Mädchen und Buben stehen in einer Reihe und verneigen sich zur Begrüßung: „Re!“ Lehrerin Stefanie Resch tut es ihnen gleich. In der Volksschule Eibiswald ist Judo als unverbindliche Übung Bestandteil des Unterrichts. 22 Kinder nehmen mit Begeisterung daran teil. Mit einem gemeinsamen „Re“ wird die wöchentliche Trainingstunde begonnen und auch beendet.

(jf). „Wir haben das Glück, dass wir mit unserer Kollegin Stefanie Resch auch eine ausgebildete Judotrainerin an der Schule haben“, freut sich Direktor Alois Waclik. Die Sportart wird in diesem Schuljahr erstmals für die beiden vierten Klassen angeboten. Im Rahmen des Unterrichts, allerdings wird die unverbindliche Übung nicht beurteilt. Der Zulauf war enorm. 22 Mädchen und Buben gehen mit Judo auf Tuchfühlung. Im Vordergrund steht das Interesse an Bewegung und Sport, erst dann folgt der Aspekt der Selbstverteidigung. „Es macht Spaß, wenn man andere werfen kann“, erzählt Selina (10). Auch Miriam, ebenfalls zehn, findet Judo cool: „Der Sport bietet viel Action!” Die diversen Koordinationsübungen sind gut für Kinder, die unter Verspannungen leiden, ergänzt Stefanie Resch.Nach dem Aufwärmtraining geht es im Turnsaal rund. Mädchen gegen Mädchen, Buben gegen Buben, selbst der „Kampf der Geschlechter“ kommt nicht zu kurz. Mitunter wird sogar die Frau Lehrerin auf die Matte gelegt. „Das ist weniger eine Frage der Größe oder des Gewichts, als vielmehr der Technik“. Nach und nach eignen sich die Kinder Qualifikationen in dieser japanischen Kampfsportart an. Die Fallschule bringt auch Vorteile für den Alltag mit. „Wenn ein Judoka stürzt, ist das Verletzungsrisiko geringer“, so Resch. Die Kinder haben aber auch den Hüftwurf (Ogoshi) und den Drehwurf gut im Griff.Ein Teil der Gruppe trägt einen Kimono. Die standesgemäße Kleidung hat Resch aus ihrem Verein Judo Union Stainz, wo sie auch schon als Kampfrichterin aktiv war, mitgebracht. Doch bald sollen alle Kinder adäquat gewandet sein. Die Schule will Kimonos und entsprechende Matten anschaffen. Am Schluss der letzten Trainingsstunde hat Resch bereits Maß genommen. Re!Details am Rande: Neben Judo wird in der Volksschule Eibiswald auch Schwimmen im Sommer und Winter als unverbindliche Übung geführt. Darüber hinaus gibt es in Kooperation mit der Erzherzog-Johann-Musikschule eine Bigband (Leitung: Harald Zwinger) und einen Chor (Leitung: Mag. Edith Schiller). Die VS Eibiswald wird derzeit von 195 Schülerinnen und Schülern besucht.Fotos: Josef Fürbass