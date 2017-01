Vor dem Gesetz sind alle un-gleich!

14.01.2017, 17:00 Uhr

Justiz im Fokus: Initiative „DL Aktiv“ mit gut besuchtem Vortrag in Stainz.

Ihrer Zielsetzung, der Bevölkerung Information über Themen wie Brauchtum, Kultur, Sport oder Heimatverbundenheit zu bieten, blieb der parteiunabhängige Verein „Deutschlandsberg AKTIV“ (DL Aktiv) bei seinem Vortrag am vergangenen Freitag im Stainzer Gasthof Eckwirt treu. Diesmal im Fokus: die österreichische Justiz. „Wir nehmen unsere Aufgabe ernst“, hieß Obfrau Ruth Siegl die Besucher willkommen und stellte mit Rudolf Moser und den beiden Chefinspektoren a.D. Gerald Kienreich und Peter Puster die Referenten des Abends vor.Den beiden vormaligen Ermittlern war es ein Leichtes, über fragwürdige Fälle aus ihrer langjährigen Erfahrung im Kriminaldienst zu berichten. „Es wird vieles schön geredet und vertuscht“, rief Peter Puster – ohne einen Namen zu nennen – den tödlichen Absturz eines Piloten in Erinnerung. Gab es für den inaktiven Fluglehrer Konsequenzen? Nein, er war wie der Richter Mitglied im Flugverein. Ein Kritikpunkt für Gerald Kienreich: Es gibt – wie er anhand eines 600.000-Schilling-Schadensfall aufzeigte – zu wenig Richter mit wirtschaftlicher Kompetenz. „Sie wollen nicht Recht, sondern dass nichts passiert“, kommentierte er den Vergleich nach einer Prozessdauer von fünf Jahren.Referent Rudolf Moser widmete sich der Scharia. Darunter versteht man das Gesetz des Islam, das in Europa in zweierlei Richtungen wirkt: Zum einen fühlen sich moslemische Mitbürger vielfach nicht an heimische Gesetze gebunden, zum anderen lassen sich Richter zu milderen Strafen für moslemische Straftäter hinreißen. Wer trägt Schuld an diesem System? Richter, Staatsanwälte oder Minister, die für eine Präzisierung oder Änderung der bestehenden Gesetze da sind.„Es ist bedrückend zu hören, dass Urteile offensichtlich beim Bier ausgeschnapst werden“, bedankte sich Obfrau Ruth Siegl bei den Referenten für ihren Vortrag.