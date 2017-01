Wehrversammlung mit Neuwahl in der FF Wald

16.01.2017, 21:53 Uhr

Anton Harzl jun. und Stefan Jandl wurden als Führungsspitze wiedergewählt.

Präzise – wie sonst die Übungen und Einsätze – lief am vergangenen Sonntag im Rüsthaus die Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wald ab. Schlag auf Schlag folgten die Tätigkeitsberichte von HLM Friedrich Hackl, LM Christian Klug, OFM Florian Kügerl, LM Michael Thomann, OBM Alfred Achatz, LM Alexander Jöbstl und LM Markus Thaler, die von der Schlagkräftigkeit der Wehr zeugten. Die prägnanteste Ziffer: die von der Wehr geleisteten 13.076 Arbeitsstunden.Neben der Änderung bei den Gruppenübungen umfasste der Rückblick von HBI Anton Harzl jun. auch Aktivitäten wie Dorfschnapsen, Sommerfest, Tagesausflug, Wandertag und Kameradenabend. „Ich habe drei Einsätze herausgenommen“, informierte OBI Stefan Jandl über den Einsatz beim Brand der „Hofer Mühle“, die vielen Wintereinsätze und das Mithelfen bei den Unwettern in der Südsteiermark.Zu den folgenden Punkten hieß es Aufstehen! für die Kameraden. Philipp Achatz, Stefan Klug, Stefan Prattes und Christian Rohrbacher wurden angelobt, Emanuel Hiden, Stefan Krenn zum Oberfeuerwehrmann und Konrad Ofner zum Hauptfeuerwehrmann befördert, HLM Friedrich Hackl und LM Anton Harzl sen., mit der 40-Jahre-Zugehörigkeitsmedaille ausgezeichnet.Ganz amtlich wurde es bei der Neuwahl des Kommandos. „Es gibt ganz klare Richtlinien“, übernahm Bezirkskommandant Helmut Lanz den Vorsitz. Um nach den beiden schriftlichen Wahlgängen zu verkünden, dass Anton Harzl jun. und Stefan Jandl einhellig in ihren Funktionen als HBI und OBI bestätigt wurden.In den Grußworten der Ehrengäste kamen die Wertschätzung der Leistungen und die Bitte um weitere gute Zusammenarbeit zum Ausdruck.