Weihnachtsbaum für Tiere im Wald

25.12.2016, 16:22 Uhr

Kindergarten Lasselsdorf kam mit Erdnüssen, Karotten und Äpfeln.

Auch an die Tiere im Wald zu denken stand im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier des Kindergartens am vergangenen Freitag. Die Kinder bedienten sich dabei eines „Stamm-Baumes“, der bereits in den vergangenen Jahren als Futterstelle diente.Das Wandern durch den Wald hatte tatsächlich etwas vom Rosegger’schen Christtagsfreude holen an sich. Es machten viele Eltern, Verwandte und Bekannte der Kinder den Rundgang mit. Und alle genossen den Anblick der durch den Raureif weiß angezuckerten Bäume. Nicht mehr dabei war Bürgermeister Walter Eichmann, der – quasi auf Kindergarten-Tour – schon zur nächsten Feier unterwegs war.„Wir feiern heut‘ ein Fest und kommen hier zusammen“, eröffneten die Kleinen mit einem Lied die kleine Feier. „Unsere Wanderung hat schon Tradition“, verriet Leiterin Bettina Kleinhappel den Sinn, durch das Schmücken des Baumes mit Vogelfutter, Karotten, Erdnüssen und Äpfeln zur Weihnachtszeit die Tiere im Wald nicht zu vergessen. Bekräftigt wurde dieser Wunsch mit den Spritzern der Sprühkerzen. Aber auch mit dem Lied, dass „da Advent die schenste Zeit im Joah“ ist. Nach dem Fingerspiel der Gruppe Maria Sommer wurde sogar „durchgezählt“: 33 Kinder gehen in den Wald, sie freuen sich, denn Weihnacht kommt bald.Auch die Eltern wurden bei den Liedern eingebunden. Und von den Kleinen mit einem freundlichen „We Wish You A Merry Christmas“ für das Mitkommen bedankt. Ein allgemeines Danke hatte auch das Kindergartenteam vorbereitet: Nach der Feier gab es Tee, Kekse und Lebkuchen.