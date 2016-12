"Wissen aus dem Küchenkastl" im Pfarrheim Stainz

03.12.2016, 09:16 Uhr

Eltern-Kind-Programm der Caritas-Betreuerinnen Lisa Burian und Sophie Resch.

Das Herzlich willkommen-Schild an der Eingangstür fand beim Treffen der Eltern-Kind-Gruppe „Wissen aus dem Küchenkastl“ am vergangenen Freitag im Pfarrheim seine herzliche Fortsetzung. Die Caritas-Betreuerinnen Lisa Burian und Sophie Resch hatten ein buntes Programm für Kinder und Eltern zusammengestellt.„Heute stehen Geruchs- und Geschmacksinn im Mittelpunkt“, hieß Lisa Burian die Teilnehmer willkommen. Und lud sie gleich ein, mit dem Lied von den fünf Fingern den Gehörsinn einzusetzen. Mit „Lasst uns froh und munter sein“ wurde auch gleich des Heiligen Nikolaus gedacht. Was man mit Augen, Ohren und Nase alles machen kann? Der Liedtext listete es auf: schauen, hören und riechen. Das Riechen konnten die Kinder bei den Flaschen der Parfüm-Riechstation duftintensiv nachempfinden. Danach war aber „schmecken“ angesagt. Mama Beate Bierbaumer hatte einen Teig mitgebracht, auf den sich die Kleinen mit Wonne stürzten. Nach Ausrollen, Ausstechen, Backen und Verzieren konnten sie das Ergebnis ihrer Arbeit gleich verkosten. Apropos Verkosten: Gegen Ende der zwei Stunden durften Eltern und Kinder bei Jause und Kaffee zugreifen.„Jeder soll mitmachen können“, verriet Elisabeth Reimerth-Kalch, die Koordinatorin für die Region Südweststeiermark, die Zielsetzung der Caritas Steiermark. Wobei sie anfügt: „Wir legen Wert auf ein anspruchsvolles Programm.“ Es ist durchaus gewünscht, dass die Kinder mit Basteln, Fingerspielen, Lernanimationen oder Liedern beschäftigt sind, während es für die Eltern praktisches Wissen aus dem Küchenkastl und die Gelegenheit zum Gedankenaustausch gibt.