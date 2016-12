Zweifach-Auftritt des Nikolos in Stainz

04.12.2016, 14:55 Uhr

Advent gefeiert wurde im Flascherlzug und auf dem Sparkassenplatz.

Gleich einen Zweifachauftritt hatte der Heilige Nikolaus am vergangenen Wochenende im Rahmen des „Stainzer Advents“. Zunächst mischte sich der Schutzpatron der Kinder unter die Passagiere des Nikolozuges und machte die Fahrt bis nach Preding mit. „Kein Kind soll leer ausgehen“, hatte er genügend Geschenkepackerl in seinem Gabensack, den er im Bahnhof Preding aufmachte.Vom Andrang erfreut zeigte sich Andrea Windisch, die Koordinatorin für die Aktivitäten des heuer auf den Sparkassenplatz verlegten Adventmarktes. Das doch etwas kleinere Areal hatte zur Folge, dass sich die Besucher buchstäblich auf Tuchfühlung begegneten. Der Stimmung rund um die Verkaufsstände tat dies nur gut, im Nu waren Gespräche bei gemütlicher Atmosphäre über Gott und die Welt in Gang gebracht.Den lieben Gott brachte auch der Nikolaus ins Spiel. „Er war ein Freund der Menschen“, führte er dessen Leidenschaft, Armen und Benachteiligten zu helfen, als die bis in die heutige Zeit wirkende Botschaft an. Auch hier: Nach der Feier teilte er an die kleinen Besucher die vorbereiteten Packerl aus.Am Wochenende 9.-11. Dezember findet der Adventmarkt auf dem Sparkassenplatz seine Fortsetzung. Eine sportlich-karitative Herausforderung (9.-10. Dezember, 15-21 Uhr) hat Extremsportlerin Claudia Müller aus Stallhof vor: Wir radeln – du hülfst! heißt ihre Initiative, mit der sie auf dem Fahrrad (Sportler sind zum Mitmachen herzlich eingeladen) finanzielle Hilfe für „Frauen für Frauen“ erstrampeln will.