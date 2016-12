1. Badminton Club Deutschlandsberg ist Herbstmeister

19.12.2016, 17:50 Uhr

Historischer Herbstmeistertitel in der Oberliga für den 1. Badminton Club Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG. Beim letzten Spiel der Herbstmeisterschaft traf die 1. Mannschaft des 1. BC Deutschlandsberg daheim auf den Tabellenführer ATSE Graz. Bei diesem Spiel bewies Deutschlandsberg wieder seine Mannschaftsstärke, Oliver Dernovsek und Franz Hasewend haben mit ihrem Sieg im Herrendoppel den Grundstein für den Herbstmeister gelegt. Durch herausragende Leistungen von Oliver Dernovsek und Joachim Fauster konnten auch die beiden Herreneinzelspiele in einem harten Kampf gewonnen werden. Derzeit stellt Deutschlandsberg das stärkste Damendoppel der Oberliga, gespielt von Claudia Gressenberger und Julia Theisl. Sie konnten jedes Spiel in der Saison souverän für sich entscheiden. Damit startet Deutschlandsberg als Führender und Aufstiegskandidat für die Landesliga in die Frühjahrsmeisterschaft. Danke auch an die Fans, die den Weg in die Halle gefunden haben.

Nähere Informationen zum Verein, dem 1. BC Deutschlandsberg findet man auf der Homepage unter www.badminton-dl.at . Federballinteressierte können jederzeit kostenlos und unverbindlich schnuppern kommen.