2. Weststeirische Hallen-Futsalmeisterschaft für Mädchen

17.12.2016, 20:49 Uhr

Deutschlandsberg : Koralmhalle |

Der Sieg ging an die Sportmittelschule Graz, Platz 3 für die Neue Mittelschule Schwanberg.

Schon Gewohnheit ist, dass im Futsal-Modus gespielt wurde: Der Ball sprang nur minimal, die Vier-Sekunden-Regel machte das Spiel schnell und ein Rückpass zur Torfrau war nur bedingt möglich. Aber auch beim Futsal zeigte sich, dass die kleineren, quirligeren Akteurinnen gegenüber größeren und stämmigeren Spielerinnen den Vorteil hatten.Die Vorrunde wurde in zwei Fünfer-Gruppen absolviert, aus denen sich in A Sportmittelschule Graz (12 Punkte) und NMS 1 Klusemann (5) und in Gruppe B BG/BRG Leibnitz 2 (10) und Schwanberg (7) auf den ersten beiden Rängen platzierte. Die waren für die Kreuzspiele A gegen B entscheidend: Hier setzten sich SMS Graz (2:1 nach 6-m-Schießen gegen Schwanberg) und BG/BRG Leibnitz 2 (2:0 gegen Klusemann) durch.Damit stand den Platzierungs- und Finalspielen nichts mehr im Wege. Im kleinen Finale behielt die NMS Schwanberg über die NMS 1 Klusemann mit 1:0 die Oberhand, das große Finale entschied die SMS Graz gegen BG/BRG Leibnitz ebenfalls mit 1:0 für sich. Hier die Reihung: Sportmittelschule Graz, BG/BRG Leibnitz 2, NMS Schwanberg, NMS 1 Klusemann, NMS 2 Klusemann, BG/BRG Kirchengasse, NMS Karl Morre, BG/BRG Leibnitz 1, Gymnasium Sacre Coeur, NMS 2 Deutschlandsberg.Bei der Siegerehrung bedankte sich Organisatorin Andrea Strohmaier bei allen Mitwirkenden. Der große Erfolg aus heimischer Sicht: Mit Platz 3 hat sich auch die NMS Schwanberg für das Steiermark-Finale in Trofaiach qualifiziert.