Futsal dominiert derzeit den Schulsport

19.12.2016, 17:36 Uhr

Schulsportjahr 2016 hat in der Koralmhalle sein spannendes Finale erlebt.

DEUTSCHLANDSBERG. Mit zwei Turnieren und teilweise beeindruckenden Leistungen ging des Schulsportjahr 2016 in der Koralmhalle in die Endphase. Sowohl im Mädchenfußball als auch der internen Meisterschaft der Deutschlandsberger Schulen wurden Events mit hohem Unterhaltungswert ausgetragen. Die Futsal-Mädchen aus Schwanberg zeigten das Resultat kontinuierlicher Arbeit in der NMS, ihre deutlich merkbare Weiterentwicklung im Mädchen-Quali-Turnier Süd-West für die Landesmeisterschaft. So waren es die Schwanbergerinnen, die als einzige den Mädchen der Bruckner-Schule aus Graz mit dem 1:1 einen Punkt abnahmen, erst im Penaltyschießen am Finaleinzug scheiterten. Während die Brucknerschule gegen das BG Leibnitz mit 1:0 den Turniersieg holte, machten die Schwanbergerinnen mit einem 1:0 über das BG Klusemann/Graz den dritten Platz und damit den Aufstieg in die Zwischenrunde klar.

Auch die Burschen zeigten starken Sport

Auch bei den Burschen wurde starker Hallenfußball in der regeltechnisch etwas abgeänderten „Futsal-Form“ gezeigt. Die Deutschlandsberger Schulen waren vollzählig vertreten, Hannes Thomann konnte als Turnierleiter nach einem starken Auftritt (alle Spiele gewonnen, kein einziges Gegentor) seinen eigenen Jungs von der NMS Deutschlandsberg II die größte Trophäe überreichen. Platz zwei ging an die HAK Deutschlandsberg.von Franz Krainer