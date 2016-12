Gürtelprüfung der Judosektion Stainz

19.12.2016, 11:34 Uhr

Nach der erfolgreichen Abnahme im Turnsaal gab es in der „Empore“ die Weihnachtsfeier.

Am vergangenen Samstag hatten viele Judokas die Gelegenheit, sich bei der Gürtelprüfung selbst ein Weihnachtsgeschenk zu machen. „Wir haben fleißig geübt“, traute Trainerin Christa Schimpel allen Schützlingen ein erfolgreiches Absolvieren der Prüfung zu.Sie sollte recht behalten: Am Ende konnten alle 32 Teilnehmer ihr Prüfungsdekret in Händen halten. Dabei: In diesem Jahr hatten sich die Voraussetzungen geändert, der Judoverband hatte neue Abwicklungsrichtlinien erlassen. „Alles ist jetzt auf den Wettkampf ausgerichtet“, erklärte Trainer Markus Schimpel den neuen Fokus, für den einige bisherige Übungen aus dem Programm gestrichen wurden. Neu: Für die Gürtelvorstufen gibt es jetzt eine (es können auch mehr sein) Sonne.In einem theoretischen Teil, in dem Fragen zum Verhalten im Judosport zu beantworten waren, und dem praktischen Teil, der die möglichst präzise Ausführung von Würfen, Griffen und Festhaltetechniken beinhaltete, mussten die Kämpfer/innen ihr Können unter Beweis stellen. Einer hatte dies bereits im Vorfeld getan: Alexander Schossmann legte beim Landesverband die Prüfung zum Schwarzgurt (1. Dan) erfolgreich ab.Nach dem anstrengenden Teil auf der Matte folgte für die Mitglieder die angenehme Fortsetzung in der Weihnachtsfeier bei Keksen, Getränken und Würsteln. „Alle waren brav und haben sich jetzt eine Pause verdient“, hoffte Christa Schimpel in ihrem Rückblick, alle Sportler im nächsten Jahr gesund wiederzusehen.