Jakob Freydl im Stocksport-Nationalteam

24.01.2017, 21:00 Uhr

Der 15-jährige ESV Rassach-Spieler hat seine Verletzung überwunden.

Der Stocksport begleitet den Schüler der Polytechnischen Schule Stainz schon sehr lange. Mit zehn Jahren kam er zum Verein, wo er von Obmann und Trainer Josef Mörth in der Schülermannschaft erfolgreich aufgebaut wurde. Das Ergebnis waren gemeinsam mit Sebastian Freiding, Simone Freiding, Andreas Hofer und Sarah Weichhart die U14-Landesmeistertitel in der Mannschaft im Sommer- und Winterbewerb des Jahres 2015.Für den Burschen aus Graschuh sollte es aber noch besser kommen. Beim vorjährigen Lehrgang in Schielleiten wurden die Nationalteamtrainer und –betreuer auf seine Leistungen aufmerksam. Mit der Wendung, dass er im September zu einem nächsten Drei-Tages-Lehrgang einberufen wurde, in dem er abermals überzeugte. Der nächste Schritt war das Ausscheidungsturnier im heurigen Jänner in Spittal/Drau, wo er sich als einer von vier aus dem Zehn-Spieler-Kader durchsetzte und damit das Ticket für das U15-Nationalteam löste.Dabei hing die Nominierung vor zweieinhalb Monaten an einem seidenen Faden. Ein Mitspieler hatte Jakob Freydl gedankenlos auf dem Eis die Beine weggezogen und ihn zu Fall gebracht. Die Diagnose: Sprung im Handgelenk, der ihm eine Pause in Gips bis Weihnachten bescherte.„Dem Jakob wünschen wir alle das Beste“, ist Obmann Josef Mörth stolz auf seinen Schützling. Setzt er doch eine Erfolgslinie im Verein fort, die Thomas Krenn und Michael Krenn (er brachte es gar zu Europa- und Weltmeisterehren) eingeleitet haben.