Mitternachtsdoppel im Tenniscenter Stainz

30.01.2017, 19:31 Uhr

Spaß großgeschrieben: Elisabeth Klug Spitze bei den Damen, Herrensieger Günter Koch.

Auch altgediente Tennisspieler mussten beim Mitternachtsdoppel am vergangenen Samstag im Tenniscenter Stainz umdenken. Nicht wie im Meisterschaftsbetrieb mit dem Zählmodus bis zum sechsten Game wurde gespielt, sondern auf Zeit. Exakt zwanzig Minuten dauerte ein Durchgang, der dann doch nach den bekannten Tennisregeln abgewickelt und gezählt wurde. Der gewichtigste Unterschied? Kein vertrauter Partner stand im Feld, sondern ein zugeloster Spieler oder eine zugeloste Spielerin. Die Erschwernis: Es wurde nach jedem Durchgang neu zugelost. Eine Ausnahme bestätigte die Regel: In Runde 7 herrschte Damenwahl.„Der Spaß soll nicht zu kurz kommen“, gab Turnierleiter Kerim Sijercic als Motto für die Veranstaltung aus. Wobei der gesellschaftliche Aspekt, der auf gegenseitiges Kennenlernen und freundschaftliche Kontakte abzielte, ganz weit oben angesiedelt war. Bei dieser Konstellation war auch „Freistil“-Chef Florian Messner, mit seinem Büffet waren ihm die Punkte aber sicher.Gespielt wurde im Doppel, für das Gesamtergebnis wurde jeder Teilnehmer einzeln gewertet. Um ein Uhr war es schließlich so weit, Turnierleiter Kerim Sijercic konnte zur Siegerehrung schreiten. „Es war eine eigene Erfahrung“, beglückwünschte er alle Spieler zu Konzentration, spielerischer Leistung und Durchhaltevermögen. Aber gewinnen kann nur einer. Bei den Damen setzte sich Elisabeth Klug vor Anna Jakope und Elisabeth Purr durch, bei den Herren hatte Günter Koch vor Gernot Schwab und Florian Orthaber das bessere Ende für sich. Hauptpreis war ein 150 Euro-Gutschein für den Hallenplatz, die restlichen Gewinne waren Sachpreise.