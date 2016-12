NMS II Deutschlandsberg 1 siegte im Futsal-Schulenturnier

25.12.2016, 08:55 Uhr

Deutschlandsberg : Koralmhalle |

Die nächste Herausforderung: das Regionalturnier im Jänner in Voitsberg.

Mit dem Schulenturnier am vergangenen Donnerstag ging der dritte Futsal-Event im Dezember in der Koralmhalle über die Bühne. Damit hat Futsal, das so gut wie alle großen südamerikanischen Fußballstars durchlaufen haben, einen kräftigen Fußbabdruck im Bezirk hinterlassen. Der große Unterschied zum herkömmlichen Hallenfußball: Futsal läuft schneller ab und verlangt den Spielern deutlich mehr technische Fähigkeiten ab.Im Turnierverlauf kristallisierten sich zwei Dominatoren heraus. Zum einen die Einser aus Schwanberg, zum anderen die Kicker der NMS II Deutschlandsberg 1. Beide entschieden die Partien gegen die restlichen Teilnehmer für sich, es musste also das direkte Aufeinandertreffen entscheiden. Und da kannten die Bezirksstädter kein Mitgefühl, die Schwanberger wurden mit 4:0 abgefertigt. Zu Recht, muss man sagen, denn Mehmetaj, Leitinger & Co. zeigten eine hohe Schule des Futsal: lauffreudig, blitzschnell in den Aktionen, auf den Endzweck ausgerichtet.Bei der Siegerehrung bedankte sich Edmund Prattes bei allen Mitwirkenden. Hier die Turnierreihung: NMS II Deutschlandsberg 1 (12 Punkte), NMS Schwanberg 1 (9), NMS II Deutschlandsberg 2 (6), NMS Schwanberg 2 (3), NMS Wies (0). „Der Wanderpokal bleibt jetzt ein Jahr in Deutschlandsberg“, wünschte er den „Zweiern“ viel Erfolg beim Regionalturnier (auch Schwanberg 1 ist qualifiziert) in Voitsberg. Matthias Mörth (Wies). An Einzelleistungen wurden geehrt: Torschützenkönig Peter Kiedl (Schwanberg 1, 7 Treffer), bester Spieler Semir Alija (Deutschlandsberg II/1) und bester Tormann Matthias Mörth (Wies).