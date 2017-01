ÖAV Deutschlandsberg: Silvesterwanderung auf den Speik

03.01.2017, 20:27 Uhr

Treffpunkt war um 8.00 Uhr bei der Koralmhalle oder um 8.30 Uhr direkt am Parkplatz zur Grünangerhütte. Einige Teilnehmer fuhren mit dem AV-Bus zur Grünangerhütte, während die restliche größere Gruppe in Richtung Bärentalhütte losmarschierte. Kurz nach dem Steinernen Mandl vereinten sich beide Gruppen wieder und um ca. 11.00 Uhr waren alle gemeinsam am Gipfel des Großen Speikkogels.Die Fernsicht war ausgezeichnet! Von den Steiner Alpen, Karawanken, Julischen Alpen, Hohen Tauern, Niederen Tauern, Eisenerzer Alpen bis zum Hochschwab-Gebiet war alles zu sehen. Beim Gipfelfoto war es nicht möglich, alle 28 Teilnehmer auf ein Foto zu bekommen, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen von vielen Wandergruppen. Knapp unter dem Gipfel, an einem windgeschützten und sonnigen Plätzchen, wurde dann mit einem Gläschen (Becher) Sekt auf das neue Jahr angestoßen.Zum Abschluss folgte noch ein kurzer Besuch bei der Grünangerhütte. Da war schon einiges los und Platz gab es nur an den Sommertischen im Freien, was aber bei diesen Temperaturen kein Problem war. Bevor es im Freien zu kalt wurde, konnte man doch noch einen Platz in der Hütte ergattern. Um ca. 15.00 Uhr wurde die Heimreise nach Deutschlandsberg angetreten.Betreuer: Siegfried Salzmann, Robert ErhartText: Siegfried Salzmann