Platz zwei für Christoph Kröll im "Racino Grand Prix"

30.01.2017, 09:09 Uhr

Christoph Kröll vom RC Wies-Aug hat beim "Racino Grand Prix" mit „Con Liberty“ im Stechen den sensationellen zweiten Platz geschafft.

WIES. Von 27.-29. Januar hatte das Magna Racino zum ersten Springturnier des Jahres geladen und da konnte sich eine aufstrebende Amazone besonders gut in Szene setzen: Die für das Magna Racino reitende Natalia Belova trumpfte im "Racino Grand Prix" mit einer genialen Stechrunde auf, setzte sich in der Entscheidung gegen ihre acht Mitstreiter durch und holte sich in 39,04 Sekunden den verdienten Triumph. Platz zwei ging an den Steirer Christoph Kröll, der mit „Con Liberty“ das Stechen fulminant eröffnete und in 39,87 Sekunden für das zweitbeste Ergebnis sorgte. Den dritten Rang teilten sich die beiden Oberösterreicher Astrid Kneifel und Helmut Morbitzer, die mit ihren Pferden „Cheedy Blue“ und „Bling Chin VDL“ in exakt 39,90 Sekunden ins Ziel jumpten.

Frauenpower im Sattel

Starker Saisonauftakt für Christoph Kröll

RACINO GRAND PRIX

Die Amazonen waren auf dem Vormarsch an diesem Wochenende: Hatte Hana Bajrovic im samsägigen S*-Springen die Nase vorne gehabt, so führte heute im RACINO GRAND PRIX kein Weg an Natalia Belova vorbei. Die aus Russland kommende Nachwuchsreiterin blickt mit ihren gerade mal 21 Jahren auf eine beachtliche Erfolgsliste zurück: Neben den Teilnahmen bei den Europameisterschaften in Vejer de la Frontera (2013), Arezzo (2014) und Aachen (2015) krönte unter anderem der Vier-Sterne-Triumph im OPEL GRAND PRIX MAGNA RACINO die bisherige reiterliche Laufbahn. Natalia zählt zudem zu den ReiterInnen des Magna Racinos, war sie selbst lange Zeit hier in Ebreichsdorf beheimatet. Ihr Ritt im 1,40 Meter hohen Grundparcours, aufgebaut von Andreas Bamberger, Helga Walter und dem PAC-Team, war sehr rhythmisch und geschickt angelegt. Im Stechen hatte sie den großen Galopp ihres Catoki-Sohns „Mercury 2“ ausgenutzt und flog in 39,04 Sekunden dem Triumph im Hauptspringen des CSN-B*-Turniers entgegen.Einmal mehr an diesem Wochenende gab Christoph Kröll ein starkes Lebenszeichen: Der Steirer konnte bereits mit mehreren Podestplätzen auftrumpften und mit dem sensationell springenden Contendro I-Nachkommen „Con Liberty“ das erhoffte Ticket fürs Stechen lösen. Als erster Starter schaffte das Duo eine phänomenale Vorlage von 39,87 Sekunden, was für den hervorragenden zweiten Endrang reichen sollte. Platz drei wurde in 39,90 Sekunden doppelt vergeben: Zum einen klappte der Sprung aufs Podium für die Kaderreiterin Astrid Kneifel, die uns erstmalig ihren Neuzugang „Cheedy Blue“ präsentierte und mit zwei astreinen Auftritten das gemeinsame Debüt wohl zufriedenstellend beschließen konnte. Zum anderen ließ uns Routinier Helmut Morbitzer an seinem reiterlichen Können teilhaben und pilotierte „Bling Chin VDL“ auf genial gewählten Linien über den verkürzten Parcours.Für das Stechen qualifizierten sich des Weiteren: der Lokalmatador Sascha Kainz, die mehrfache Herbstsiegerin Johanna Sixt, gestrige Gewinnerin Hana Bajrovic und der Ungar Attila Tecsy.Geldpreis EUR 800/600/4007200/100/100ff1 (1L15) Mercury 2 - Belova Natalia (N) 0,00/39,04 (im Stechen)2 (2I67) Con Liberty - Kröll Christoph (St) 0,00/39,87 (im Stechen)3 (2L21) Cheedy Blue - Kneifel Astrid (O) 0,00/39,90 (im Stechen)3 (1V84) Bling Chin VDL - Morbitzer Helmut (O) 0,00/39,90 (im Stechen)5 (3D73) Casento - Kainz Sascha (N) 0,00/40,37 (im Stechen)6 (3X82) Koh I Noor - Sixt Johanna (B) 4,00/39,10 (im Stechen)7 (2840) Ouioui de Neustrie - Morbitzer Helmut (O) 4,00/44,69 (im Stechen)8 (Z160) Alkom - Bajrovic Hana (SLO) 4,00/45,68 (im Stechen)9 (Z154) Clear Girl - Tecsy Attila (HUN) -998,00/ (im Stechen)Link zur Ergebnis- und Bewerbsübersicht ...Im Februar geht es im Magna Racino mit den nächsten Indoor-Turnieren weiter: Von 10.-12. Februar findet das Vorbereitungsturnier für die bevorstehende Sichtung statt. Danach kommen die SpringreiterInnen mit den zwei CSN-B*-Turnieren von 17.-19. Februar sowie 24.-26. Februar voll auf ihre Kosten. Zum gesamten Turnierkalender: www.magnaracino.at/turniere.html