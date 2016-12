Verena erobert die Judo-Welt im Sturm

30.12.2016, 10:28 Uhr

Verena Hiden aus St. Stefan ob Stainz wurde nicht ohne Grund zur besten Nachwuchs-Leichtathletin 2016 gekürt.

ST. STEFAN OB STAINZ. Sie wird am 2. Jänner 2017 erst 14 Jahre alt, doch ihre sportliche Entwicklung ist bemerkenswert. Ein Multitalent ist der Rotschopf sowieso, hat sich in der Leichtathletik in den letzten Jahren im Kinderzehnkampf einen großen Namen gemacht, war in der absoluten österreichischen Leistungsspitze und wurde vom Verband deshalb auch zur besten Nachwuchs-Leichtathletin 2016 gekürt. „Der Aufwand im Kinderzehnkampf ist allerdings gewaltig, neben der Schule (auch hier ist Verena ausgezeichnet) in zehn verschiedenen Disziplinen zumindest technisch solide ausgebildet zu den Wettkämpfen zu reisen ist ziemlich schwierig und erfordert einen hohen Zeitaufwand,“ erklärt die (noch) 13-jährige den Wechsel zu Judo. Parallel hat sie diesen Sport sowieso mit großem Erfolg betrieben und dabei die Gene von Mama. Monika Hiden ist selbstständige diplomierte Heilmasseurin und war selbst Weltklasse im Judo, dominierte zwischen 2008 und 2011 die Klasse bis 35 Jahren. Zu den Europameistertiteln 2008 in Prag und 2011 in Leibnitz gesellte sich 2010 der Weltmeistertitel in Budapest und der Vizeweltmeistertitel in Sindelfingen/D. Die asketische und nach wie vor voll austrainierte Monika ist für Verena natürlich erste Anlaufstation, neben der sportphysiologischen Betreuung ist die große Erfahrung der Mama für Verena natürlich ein unbezahlbarer Pluspunkt. Während die Mama große Ruhe ausstrahlt, ist Verena ein typischer Teenager, der gelegentlich auch den Aufstand probt: „Manchmal gibt es Diskussionen mit dem Trainer, wenn die Meinungen nach einer Anweisung auseinandergehen“, denn Verena kennt ihren Sport durch die vielen Gespräche mit der Mama, hat aber durch ihr außergewöhnliches Talent natürlich jenes „Bauchgefühl“, das man nicht lernen kann.

Edelmetall in Serie

110 Wettkämpfe als Judoka hat Verena bislang bestritten, 73 x Gold, 20 x Silber und 12 x Bronze erreicht, das sind rund 95% aller bestrittenen Bewerbe, die sie auf dem Stockerl (!!!) beendet hat. Allein 2016 hat sie von 19 Bewerben 17 gewonnen, wurde einmal Zweite und einmal Dritte. So unglaublich diese Statistik auch ist, Verena sieht ihre Erfolge mit großer Gelassenheit, geht bemerkenswert bescheiden mit ihren sportlichen Erfolgen um und findet es gefühlsmäßig beinahe peinlich, wenn man sie darauf anspricht. Sportliche Bilanzen von der Qualität Verena Hidens würden die Highlights vieler Gazetten sein, doch die Bewertung der Erfolge durch Verena selbst und ihr Understatement lässt die Öffentlichkeit kaum Anteil an ihrer sportlichen Außergewöhnlichkeit nehmen. Eigentlich schade, denn Verena beweist, dass gesunde Einstellung, Wille und ein organisiertes Leben Großes bewirken können. Vor allem ist Verena aber ein Mädchen, das trotz ihrer kaum 14 Jahre für andere Kids Vorbildwirkung hat, die in unserer Welt so selten geworden ist, schon deshalb sollte sie mehr vor den Vorhang treten.von Franz Krainer