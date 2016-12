Exklusives Shoppen am Abend in Deutschlandsberg

02.12.2016, 17:40 Uhr

Der lange Einkaufsabend am 7. Dezember ermöglicht stressfreies Einkaufen in Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG. Auch wenn die Tage kürzer werden und es zu dieser Jahreszeit bereits sehr früh finster wird: Am 7. Dezember wird Shoppen auch bis spät am Abend kein Problem sein. Die Betriebe der Deutschlandsberger Innenstadt werden bei der "Langen Einkaufsnacht" den Hauptplatz mit Laternen, Lichtern und Kerzen hell erleuchten und somit für die passende Adventstimmung beim vorweihnachtlichen Einkauf sorgen. Unter dem Motto "Einkaufsnacht im Lichterglanz" haben die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. Rundherum sorgt ein volles Rahmenprogramm für "weihnachtliche Stimmung über den ganzen Hauptplatz", wie es Stadtmarketingvorsitzender Anton Fabian nennt.

Lichterglanz am Hauptplatz



Volles Kinderprogramm

Der Weihnachtsbummelzug lädt zum Mitfahren ein



Feuerige Spektakel im FMZ und salto fachmarktzentrum

Feurige Spektakel



Am Feiertag geschlossen

Erleuchtet wird der Hauptplatz mit stündlichen Feuershows und einem Lichtertanz der neuen Tanzschule Gollinger mit ihren Schülern um 17.30 Uhr. Stimmungsvolle Unplugged-Musik aus Peru kommt von der indianischen Band "Pachakuti". Für Kunstinteressierte bietet die Adventgalerie die Fotoausstellung "Winterimpressionen" von Yvonne und Erich Nauschnig. Auch auf einen sinnvollen Beitrag für unsere Umwelt wird nicht vergessen: Jeder Kunde erhält vom Stadtmarketing eine energiesparende LED-Leuchte als kleines Geschenk.An die Kleinsten wird natürlich ebenfalls gedacht: Die Modelleisenbahn in der "Schweighofer-Passage" hat bereits früher geöffnet (siehe links). In der Parfümerie "Michaela" wird es ein Christkindl-Postamt und eine Wichtelwerkstatt geben. Dort können die Kinder von 16 bis 18 Uhr mit dem Wichtel "Luki" ihre Briefe an das Christkind schreiben, basteln und abgestempelt in den Briefkasten werfen, während es draußen für die Eltern Glühwein im Adventdorf gibt. Auch das Kinderkarussell und der Weihnachtsbummelzug für die ganze Familie (siehe rechts) lässt die Kinderherzen höher schlagen.Die Einkaufsnacht im Lichterzauber am 7. Dezember macht die City von Deutschlandsberg zu einem Shopping-Schlaraffenland mit Erlebnisfaktor. Damit man dabei ganz bequem und kostenfrei zwischen Hauptplatz und Fachmarktzentrum in der Frauentaler Straße pendeln kann, steht auch heuer wieder der nostalgische Weihnachtsbummelzug zu Verfügung. Die Fahrt mit diesem grandiosen Gefährt ist nicht nur ein Vergnügen für die ganze Familie, sondern erspart auch die lästige Parkplatz-Suche, damit die Entspannung im Vordergrund steht.Am langen Einkaufsabend haben auch die Betriebe vom FMZ und „salto-fachmarktzentrum“ jedenfalls bis 20 Uhr oder auch länger geöffnet. Dazu gibt es attraktive Angebote, die den Kunden vor Weihnachten Geld sparen helfen. Die Shops haben sich auf diesen Abend mit Top-Waren, Schnäppchen und Vergünstigungen vorbereitet. Somit kann man in aller Ruhe auch einmal außerhalb der sonstigen Geschäftszeiten bummeln, gustieren und die weihnachtlichen Dekorationen in den Auslagen sowie den funkelnden salto-Christbaum bewundern. Übrigens gibt es am langen Einkaufsabend einen Punschstand vom Zurich-Team Knilli & Partner als Benefizveranstaltung für die Kinder-Krebs-Hilfe. Auch heuer werden die „Feuersterne“ mit ihren faszinierenden Feuershows auf den Parkplätzen im Freien in ihren Bann ziehen. Jeweils zwei Shows beim FMZ und salto-fachmarktzentrum werden die Zuschauer begeistern.Darüber hinaus wird bereits am Sonntag, dem 4. Dezember die größte Perchtendichte am Platz des FMZ erwartet: Die „Landsberger Burgteifln“ veranstalten den großen zweiten Perchtenlauf in der Stadt. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember um 15 Uhr ins Café salto und wird alle Kinder mit Freude begrüßen und mit kleinen Geschenken verwöhnen.Für all jene, die trotz der Auswahl nicht wissen, was sie schenken sollen, sind Deutschlandsberg-Gutscheine eine gute Idee – erhältlich im Gutscheinshop im FMZ.Tags darauf bleibt es zu Mariä Empfängnis am Deutschlandsberger Hauptplatz ruhig. Erstmals ist es gelungen, dass alle Geschäfte am 8. Dezember geschlossen bleiben. "Der Hauptplatz steht für Familienfreundlichkeit", meint Toni Fabian. "An diesem kirchlichen Feiertag ist es nicht notwendig, aufzusperren." Alle Hauptplatzbetriebe ziehen dabei mit und bescheren ihren Mitarbeitern diesen freien Tag mit ihren Familien.