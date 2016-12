Generalversammlung und Fachtagung der Steirersaat eGen in Lannach

15.12.2016, 22:15 Uhr

Obmann Josef Hainzl eröffnete die Fachtagung und konnte dazu neben Hausherrn Bgm.Josef Niggas die Fachreferenten besonders willkommen heißen.„Fallen neue Züchtungsmethoden unter Gentechnik bzw. welche Chancen haben mittelständische Pflanzenzüchter in der Zukunft?“ bildete das diesjährige Schwerpunktthema.Stefan Streng von der Saatzucht Streng-Engelen GmbH & Co KG und Vorsitzender der IG Pflanzenzucht in München, skizzierte die neuen Zuchtziele für die Zukunft, wie angepasster Blüh- und Reifeverlauf, Veränderung der Pflanzenmorphologie/ -architektur, Steigerung der Wassernutzungs-/Nährstoffeffizienz, neue und verbesserte Resistenzen , sowie die stabile Ertragsleistung.

Neue Züchtungsmethoden

Die großen, internationalen Züchtungskonzerne fokussieren ihre Entwicklung verstärkt auf die Groß- bzw. Hybridkulturen. Für mittelständische Unternehmen sind jedoch auch regionale, bedeutende Kulturarten und Nischenkulturen von Interesse. Die Entwicklung einer neuen Sorte dauert oftmals über 10 Jahre und erfordert Investitionen über 1 Million Euro hinaus. Die Züchtungskosten können nur durch einen aktiven Verkauf von zertifiziertem Saatgut bzw. aus den daraus resultierenden Lizenzeinnahmen gedeckt werden. Für die mittelständischen Züchter ist es von immenser Bedeutung, dass europaweit auch eine einheitliche Nachbauregelung lückenlos umgesetzt werden kann. Die Landwirtschaft benötigt diese Sorten-Innovation und die mittelständischen Züchter sichern einen gesunden Wettbewerbsausgleich zu den internationalen große Züchtungsunternehmen. Für Stefan Streng als Vorsitzenden der IG Pflanzenzucht ist die enge, langjährige Kooperation und Partnerschaft mit der Saatzucht Gleisdorf und der steirischen Saatgutwirtschaft von großer nachhaltiger Bedeutung.RWA-Saatgut/Holz Bereichsleiter Johann Blaimauer, stellte als Diskussionsleiter Eva Stöger, den Besuchern der Fachtagung vor.Eva Stöger ist die Leiterin des Instituts für Angewandte Gentechnik und Zellbiologie an der Universität für Bodenkultur in Wien und stellte Molekulare Züchtungsmethoden wie die „Zn-Finger Nuklease“ oder „CRISPR-Cas Verfahren“ vor. Ihr ging es darum, die neuen Zuchtmethoden in das große Band zwischen der klassischen Mutationszüchtung und der Gentechnik einzureihen. Die neuen Züchtungsmethoden eröffnen neue Chancen und werden derzeit weltweit für eine breite Anwendung vorbereitet. Die Gesellschaft bzw. Politik wird jedoch darüber entscheiden, ob neue Züchtungsverfahren unter den Gentechnik-Richtlinien und Verordnungen zu sehen sind oder nicht. Die neuen modernen Züchtungsmethoden können auch zur Unterstützung der klassischen Pflanzenzucht Einzug finden. Die anschließend rege Diskussion unterstrich das große Interesse an diesem speziellen Fachbereich.Obmann Josef Hainzl skizzierte in seinem Tätigkeitsbereich die Kennzahlen der österreichischen Saatgutwirtschaft sowie den Anteil der steirischen Züchtungsaktivitäten und der Saatgutproduktion. Die Steirersaat eGen, also die steirischen Vermehrer, mit einer Vermehrungsfläche von über 3.000 ha sind sehr gut in das Produktions- und Vertriebsnetz der RWA Raiffeisen Ware Austria AG eingebunden.Geschäftsführer Johann Posch berichtete über das laufende Produktionsjahr 2016, welches auch die regionalen Saatgutproduzenten wie Schneefall und Spätfrost Ende April, oder Preisverfall der agrarischen Produkte auf Grund nationaler und internationaler Überproduktion vor besondere Herausforderungen stellte.Durch die leistungsstarken „Die Saat“-Sorten konnte der Saatgutabsatz zufriedenstellend ausgebaut werden. In der Saatgutstation Lannach werden übrigens jährlich ca. 30.000 t Saatgut verarbeitet bzw. zertifiziert. Bei Saatmais beträgt der Exportanteil über 80 %. Die neuen Saatgutproduktionsflächen werden 2017 entsprechend dem Marktumfeld angepasst. Die Saatgutvermehrer hoffen auf eine bessere Preisentwicklung und Absatzquote.Nach der Präsentation der Bilanz wurde unter dem Tagesordnungspunkt „Ergänzungswahl“ Christian Konrad in den Vorstand und anschließend einstimmig zum neuen Obmann der Steirersaat eGen gewählt. Josef Hainzl hat nach 16 Jahren erfolgreicher Obmannschaft diese Funktion an Konrad übergeben und wird weiterhin aktiv in den Arbeitsgruppen der Steirersaat mitwirken.Nach diesem informativen Vormittag, der bei den Gästen auf reges Interesse stieß, wurden die Saatgutvermehrer und Ehrengäste zum Mittagstisch geladen.Text : Josef Strohmeier