Mehr Wertschätzung im sprachlichen Umgang

10.02.2017, 10:41 Uhr

„Frau in der Wirtschaft“ lädt zu Vortrag „Wertschätzende Kommunikation“

DEUTSCHLANDSBERG. Im vollbesetzten Saal der Wirtschaftskammer Deutschlandsberg konnte die neue Bezirksvorsitzende der „Frau in der Wirtschaft“, Andrea Krauß, den Richter und Vorsteher des Bezirksgerichtes Deutschlandsberg, Leopold Popp, zu einem Vortrag über wertschätzende Kommunikation begrüßen.Als Richter hat Leopold Popp in seiner beruflichen Tätigkeit besonders viel mit (nicht immer positiver) Kommunikation zu tun. Anhand eines im Fernsehen gezeigten Gerichtsfalles konnte er praktisch zeigen, wie wichtig Kommunikation gerade in emotionsgeladenen Situationen ist.

Wertschätzung im Klartext



Starkes Netzwerk

In seinen Ausführungen ging Popp ausführlich auf die Themen ein, wie man wertschätzend Klartext sprechen kann, Angriffe nicht persönlich nimmt oder in schwierigen Situationen den Überblick behalten kann.Leider gibt es immer wieder Kommunikationssperren, die uns an positiven Kontakten hindern.Um auf dem Gebiet der Kommunikation gut gerüstet zu sein, gab Leopold Popp den Anwesenden viele wertvolle und praktische Tipps.Neben ihren engagierten Stellvertreterinnen Renate Boos, Andrea Hiebler und Lieselotte Posch konnte Andrea Krauß auch die Regionsstellenausschuss-Mitglieder Dir. Michael Hödl und Helmut Posch sowie zahlreiche Unternehmerinnenbegrüßen.Die Organisation „Frau in der Wirtschaft“ ist ein starkes Netzwerk für selbstständige Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin. Sie bringt Bewegung in Wirtschaft und Gesellschaft, damit Frauen ihre beruflichen und persönlichen Ziele besser umsetzen können.Seit Oktober 2016 ist für den Bezirk Deutschlandsberg ein neues und engagiertes Team rund um die Bezirksvorsitzende Andrea Krauß um die Anliegen der Unternehmerinnen bemüht.Beim anschließenden get togehter konnten noch viele informative und informelle Gespräche geführt werden verbunden mit dem Wunsch, dass Kommunikation gut gelingen möge.