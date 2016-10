Reger Ansturm auf die Bildungsmesse Deutschlandsberg

03.10.2016, 12:49 Uhr

Wie jedes Jahr war die Bildungsmesse Deutschlandsberg auch heuer wieder ein großer Anziehungspunkt für alle an Bildung interessierten Personen.



TCM siegt bei Lehrlingswettbewerb



Leistungsschau in der Region



Drei an einem Strang

DEUTSCHLANDSBERG. Die Bildungsmesse in der Deutschlandsberger Koralmhalle mit mehr als 50 Ausstellenden zu Bildung- und Berufsentscheidungen war ein Manet für Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Erwachsene und Eltern.Zum umfangreichen Ausstellungsangebot bot die Bildungsmesse abwechslungsreiche Programmpunkte: den Lehrlingswettbewerb „Deutschlandsberg hat Talent - unsere Lehrlinge begeistern“ in Kooperation mit der STVG, ein Eltern-Café, ein Erwachsenen-Café sowie eine Kinderbetreuung für Kinder ab drei Jahren.Beim Lehrlingswettbewerb konnte sich TCM International aus Stainz gegen die Firmen Epcos OHG – A TDK Group Company, Ibiden- Porzellanfabrik Frauenthal GmbH, Magna Powertrain AG & CO KG und SVI Austria GmbH durchsetzen.Zulauf gab es auch beim Erwachsenencafé, das heuer zum ersten Mal stattfand und zu den Themen Weiterbildung und zweiter Bildungsweg informierte.Eltern nutzten die Gelegenheit, sich beim Elterncafé wichtige Informationen zur Unterstützung des Berufswahlprozesses ihrer Kinder zu holen.Auf der Bildungsmesse konnten auch zahlreiche Ehrengäste, unter anderem Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner, Nationalratsabgeordneter Werner Amon, Bürgermeister Josef Wallner sowie Maria Deix und Gernot Hiebler von der Wirtschaftskammer Deutschlandsberg begrüßt werden."Die Region zeigt, was sie zu bieten hat!" zeigte sich Elisabeth Meixner in ihrer Eröffnungsrede begeistert. Für Werner Amon war die Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten im Bezirk bemerkenswert und Josef Wallner wies in seinen Grußworten auf die Wichtigkeit des Lebenslangen Lernens hin.Veranstaltet wurde die Messe vom Regionalmanagement Südweststeiermark in Kooperation mit dem AMS Steiermark und der Wirtschaftskammer Steiermark. Die Organisation der Messe ist Teil des Leaderprojekts „Bildungspotentiale Südweststeiermark“ der Leaderregionen Schilcherland und Südsteiermark. Helga Kügerl, Regionsvorsitzende der Südweststeiermark: „Für die nachhaltige Entwicklung unserer Region sind Bildungs- und Berufsentscheidungen von wesentlicher Bedeutung. Die Bildungsmesse Deutschlandsberg bietet dafür ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot.“