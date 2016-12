Gewinnspiel: "Ein Fremder klopft an": Krimi-Premiere zu Silvester

"Ein Fremder klopft an": Das Kriminalstück aus der Feder von Agatha Christie sorgt mit seiner Premiere am 31.12. um 16 und 20 Uhr im Kattus-Keller (19., Billrothstraße 51) für einen spannenden Jahresausklang. Das Ensemble "Unser Theater" bringt die Geschichte der beiden Freundinnen Cecily und Mavis, die im Lotto gewonnen haben, auf die Bühne. Das Glück scheint perfekt, als sich Cecily in den Amerikaner Bruce Lovell verliebt, ihn heiratet und mit ihm in ein abgeschieden gelegenes Haus auf dem Land zieht. Nach und nach beginnt die junge Ehefrau jedoch zu ahnen, dass mit ihrem geliebten Mann Bruce etwas nicht zu stimmen scheint …

Tickets gewinnen

Karten (30 €): Tel. 0664/121 81 67, www.unsertheater.at Die bz verlost bis 22.12.2016 2x2 Karten für die Silvestervorstellung um 20 Uhr!