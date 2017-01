„Sir“ Oliver Mally & Andy Bartosh

Dreißig Jahre lang ist der „Sir“ nun schon „on the road“, bereits zum 9. Mal für uns!

Er spielt durchschnittlich 150 Konzerte im Jahr, zum Teil in unterschiedlichen kleinen Formationen, zum Teil mit seiner Band „Sir Oliver Mally's Blues Distillery“, zum Teil aber auch allein, so wie auch im Herbst 2016 geplant war… doch durch einen wunderbaren Zufall waren dabei auch die großartigen Musikerkollegen Andy Bartosh an der Gitarre und Peter Müller am Schlagzeug zu Gast - es wurde ein spontaner, unvergesslicher Abend den wir auf vehementen Wunsch gerne wiederholen!Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch unsicher ob der vielbeschäftigte Peter Müller wieder der dritte im Bunde sein kann…Anmeldung: reservierung@bluesimon.at