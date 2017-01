Parkplatznot ? Eine moderne Lösung!

30.01.2017, 22:29 Uhr

Viel wurde schon in der "bz" über das Problem des Parkens in unserer Stadt geschrieben. Pro's und Kontras zur gegenwärtigen Pickerl Handhabung und den sehr oft als ungerecht oder willkürlich empfundenen Strafen.

Döbling - Ein Bezirk wehrt sich

Gerade die Abstimmung in Döbling hat gezeigt, dass es zwischen Befürwortern und Gegnern ziemlich gleichauf steht. Je nachdem in welchem Teil des Bezirkes man den Parkplatz benötigt. Die Mehrheit war dagegen. Zu Recht. Denn die derzeitige Lösung trägt nicht viel zur Abhilfe bei, bringt hingegen oftmals noch mehr Probleme mit sich.

Eine bessere Lösung muss her

Neue Bürgerinitiative

Eines ist klar. Die Parkplatznot kann nicht beschönigt werden. Es gibt sie. Jedoch nur in Teilen unserer Stadt. Die derzeitigen Kurzparkzonen sind aber nicht für Dauerparker anwendbar. Und sie bringen täglich Ungerechtigkeit und Unmut und vor allem eines nicht, eine sinnvolle Lösung.Die Mitglieder der Bürgerinitiative "Kein Parkpickerl für Döbling" haben sich nicht der Verantwortung entzogen, neue Vorschläge zu machen und dadurch zu einer Lösung beizutragen.Es wird eine neue Initiative geben:wird versuchen, neue Ideen in die festgefahrenen Strukturen zu bringen.Eine Petition an den Gemeinderat wird dazu eine erste Maßnahme sein.Ihre Mithilfe werte Leser ist gefragt. Schon bald können Sie beitragen, dass es zu einer Lösung kommt deren Ziel es ist, die Parkraumbewirtschaftungzu gestalten.Dazu ein Link zu einem Artikel in den "Zeitnotizen" für eine moderne Lösung: https://t.co/LQPyCqqtRh