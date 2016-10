Gewinnspiel: Chris Lohner präsentiert neues Programm "Wolllust"

Mit der bz zur Premiere

Stricken ist in: Darum hat auch Chris Lohner Nadeln und Wolle zur Hand genommen und weil einem dabei allerhand in den Sinn kommt, auch interessante Aspekte rund ums Stricken und darüber hinaus entdeckt. Wussten Sie, dass umstrickte Bäume eine Stadt lebenswerter machen? Oder welchen Stellenwert Jungfräulichkeit einst und heute hat und warum Selbstbefriedigung so gefährlich ist?Antworten auf diese und andere Fragen gibt Lohner in ihrem neuen Programm "Wolllust", das am 17.10. im Orpheum (22., Steigenteschgasse 94b) Premiere feiert.Karten (22,50 €): Tel. 01/481 17 17, www.orpheum.at Wir verlosen bis 14.10.2016 2x2 Karten für den Kabarettabend!