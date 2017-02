Shake, rattle and roll | The Pettycoats @ Cafe Falk

AT

, Wagramer Str. 137 , 1220 Wien AT

Café FALK , Wagramer Str. 137 , 1220 Wien AT

Gastspiel der 6 köpfigen "american vintage music" Formation "The Pettycoats" im Bierstock des Cafe Falk am Samstag, 18.2.2017.



Rhythm&Blues, Rock'n'Roll, Surf, Boogie, Rockabilly charmant, stilsicher, authentisch und 100% LIVE.



Musik die in Bauch und Beine geht und deren Faszination man sich kaum entziehen kann.