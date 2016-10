Spencer Hill Magic Band gastiert erstmals in Wien und feiert Bud Spencers Geburtstag mit allen Kult-Songs aus den Filmen

Es ist ein schlagkräftiges Musikereignis, wenn die Spencer Hill Magic Band an Bud Spencers Geburtstag, dem 31. Oktober, Hits wie »Flying Through The Air« oder »Lalalalalala« live durch die Lautsprecher schmettert. Da werden Erinnerungen an lustige gemeinsame Fernsehnachmittage wach! Das Konzert im Wiener Orpheum lässt den unsterblichen Publikumsliebling und seinen kongenialen Partner Terence Hill mit allen Kult-Songs aus den Filmen hoch leben. Dazu gibt es Ausschnitte der beliebten Film-Kracher. Da am selben Tag auch Halloween ist, kommen - passend zu den Filmen - Verkleidete in den Genuss zusätzlicher Goodies. Beginn ist um 20 Uhr.Info & Karten: