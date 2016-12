Weihnachtskonzert - Meditation für die Welt

ZUM SIEBENTEN MAL FEIERN WIR DEN WEIHNACHTLICHEN

ABEND „MEDITATION FÜR DIE WELT“ IN DER DONAUSTADT.

BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE FASZINIERENDE MUSIKALISCHE

UND THEATRALISCHE REISE INS EIGENE SELBST. LERNEN SIE EINE EINFACHE METHODE KENNEN, UM BALANCE, RUHE UND FRIEDEN

INS TÄGLICHE LEBEN ZU BRINGEN.

RACHELLE JEANTY, bekannt aus „Voice of Germany“, die Belcanto Sopranistin

TATJANA RASA, Staatsoperntenor CARLOS OSUNA, die PianistInnen FALK BONITZ

und LORELEI PETRESCU, die MusikerInnen ELIEM, AMAR BHAMRA, EVA DERSCHMIDT, und die FAMILIE HOLLERWEGER garantieren erstklassige Soloauftritte. Mit YOUCEF BRAHIMI tauchen wir in die Mystik der Berbermusik ein und die in Nazareth geborene RONZA ISAMEL MIT BAND verzaubert uns mit arabischer Musik.

Für weihnachtliche Glücksstimmung sorgen die Kinder von JOY FOR CHILDREN, choreografiert von VENZISLAV DERMENDIJEV und VERA SUBKUS. Die Grande

Dame des Kuchipudi Tanzes, SIDDHI BHASALE, begeistert mit ihrer ausdrucks-

starken Darstellung und die Schauspielerinnen EVA NEUBAUER, VANESSA PAYER

und CHRISTINA TREFNY treten als Ur-Mütter in Erscheinung.

Die Gruppe VISTAR mit ANJA RONNIGER , SHANTANU REINHOLD, RAM

SCHREUER, SARITA KÖLBL, SOMA KUNA und anderen beenden

den Abend mit einer mitreißenden indischen Jam-Session.

DIESER ABEND BIETET IHNEN DEN EINTRITT IN EINE

NEUE DIMENSION DES SEINS IM LICHT VON

MEDITATION UND KUNST.

Wir freuen uns sehr

auf Ihr Kommen!

Samstag, 17. Dezember 19:00 - 21:00

Haus der Begegnung, Schrödinger Platz 1, 1220 Wien