Heilfasten in Wien – Vienna City Fasten

28.01.2017, 10:10 Uhr

Das "große Service“ für Körper und Geist. – Heilfasten.

Die Wissenschaft ​(Fastenforschung​)​ hat in den letzten Jahren immer wieder sensationelle Ergebnisse präsentiert.Heilfasten wird, so die Experten, in einigen Jahren die Behandlungsmethode Nr. 1 werden.

Vortrags- und Informationsabend zum Thema​ ​Heilfasten​

In diesem Vortrag wirst du viele Infos aus der Forschung und das Ergebnis tausender Fastenerfahrungen zu hören bekommen.Aber auch das Angebot Vienna City Fasten ​wird ​genauer vorgestellt.

​- ​Wir begleiten dich auf allen Ebenen durch den gesamten Fastenprozess.​- ​Du genießt die Energie der Gruppe. Du bist nicht auf dich alleine gestellt.​- ​Du sparst dir viel Geld. – Du schläfst zu Hause​.​​- ​Du bleibst in deinem Zeitmanagement flexibel.​ ​Du wirst nicht ganz aus deinen täglichen Verpflichtungen gerissen (Familie, Arbeit, Freunde etc.)Nähere Infos: www.natural-high.at Kosten: 12 EURBitte um rechtzeitige Anmeldung.