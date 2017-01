Blutspendeaktion 1220 Wien - Jede Blutspende zählt - Bitte kommen Sie weiterhin!

Seit 01.01.2016 ist ein amtlicher Lichtbildausweis bei jeder Blutspende verpflichtend!

Jede Blutspende zählt - Bitte kommen Sie weiterhin!

...Bitte um Verständnis, dass die Annahme zur Blutspende spätestens bis 30 Minuten vor Ende der Blutspendeaktion erfolgen kann.

Bereits bei den ersten Anzeichen einer Erkältung wird man vorübergehend von der Blutspende ausgeschlossen. Das ist auch der Grund, warum die Vorräte an Blutkonserven in der kalten Jahreszeit immer drastisch sinken.Nur mit Ihrer Hilfe können die Patienten in den Krankenhäusern weiterhin mit lebensrettenden Blutkonserven versorgt werden.Blutspenden kann jeder der mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Für eine Blutspende sind lediglich ein wenig Zeit und ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig.Wie einfach es ist, mit einer Blutspende ein Leben zu retten, sowie viele weitere Informationen rund ums Blutspenden und zum Wintergewinnspiel erfahren Sie auf www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190.Das Team der Blutspendezentrale freut sich auf Sie